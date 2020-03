Dreht am Dienstag die letzte Runde vor der Corona-Zwangspause: der Bürgerbus in Werther. Foto: Margit Brand

Schüler sind zu Hause, ältere Leute sollen es tunlichst bleiben: Die Hauptkundschaft des ehrenamtlich gesteuerten Bullis fällt in diesen Tagen raus. Gerade erst hatte der Bürgerbus-Verein den 250.000 Fahrgast geehrt.

Weil die Beförderungszahlen auch in anderen Bussen rückläufig sind - und es auch sein sollen, um der Ausbreitung des Coronavirus Einhalt zu gebieten - stellt die BVO den Betrieb von Mittwoch an auf den Ferienfahrplan um.

Wie auch schon seit einigen Tagen bei den MoBiel-Bussen gelten jetzt auch für die DB-Busse besondere Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz von Fahrern und Fahrgästen: So ist der Einstieg in die Busse ab sofort nur noch durch die hinteren Türen möglich. Die Sitzreihen direkt hinter dem Fahrersitz bleiben frei und werden entsprechend abgesperrt. In den Bussen erfolgt zudem kein persönlicher Fahrkartenverkauf. Tickets erhalten Fahrgäste über die App „DB Navigator“, Vorverkaufsstellen oder Fahrscheinautomaten. Die Mitarbeiter nehmen kein Bargeld mehr an.