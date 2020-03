Von Johannes Gerhards

Werther-Theenhausen (WB). »Die legen ja nicht aus Spaß das ganze Land lahm«, sagt Dorota Wiete von der Traditionsgaststätte in Theenhausen. Natürlich ist auch die Geschäftsführerin von »Wietes Wirtshaus« wie die mehr als 223.000 gastronomischen Betriebe in Deutschland von den Folgen der Corona-Krise betroffen.

Als Montagabend Nachrichten durchsickern, dass es für Gaststätten strenge Auflagen geben soll, denkt sie darüber nach, den Laden vorübergehend komplett zu schließen. Aber sie will deshalb nicht untätig bleiben: „Ich kann mir sehr gut vorstellen, in Kürze einen Lieferservice ins Leben zu rufen. Ich beobachte das mal.“

Baustelle ist planbar

Den Besucherrückgang infolge der Sperrung der Durchgangsstraße konnte Dorota Wiete noch verkraften, weil »wir treue Stammkunden haben und sich die Verkehrsführung inzwischen eingespielt hat«. Sie beschwert sich nicht über die Bauarbeiten und zeigt großes Verständnis, denn die Straße müsse schließlich erneuert werden. Allerdings konnte sie sich auf diese Situation vorbereiten und ihre wirtschaftlichen Planungen entsprechend anpassen.

Das ist in der derzeitigen Situation nicht möglich, zumal sich Empfehlungen und Bestimmungen fast im Stundentakt ändern. Tischreservierungen werden seit Tagen annulliert, Gästezahlen gehen zurück. Dennoch hält es Dorota Wiete für selbstverständlich, jetzt besonders vorsichtig zu sein. »Verantwortungsvolles Handeln ist wichtig, und wir wollen ja keine Gefahr verbreiten«, betont die Gastwirtin.

Schwierige Zukunft

Eine kurzzeitige Schließung sei nicht das eigentliche Problem. Vielmehr sorgt sie die kommende Saison. Niemand wisse schließlich genau, wie es weiter geht, und letztlich gehe es neben der eigenen Existenzgrundlage auch um die ihrer Beschäftigten. Drei fest Angestellte und zehn Minijobber arbeiten in Wietes Wirtshaus, und die Leute brauchen laut Dorota Wiete ihre Einkünfte.

Der Hotel- und Gaststättenverband hat zwar eine Krisenmanagement-Checkliste herausgegeben, dennoch befürchtet Präsidiumsmitglied Angela Inselkammer, dass rund die Hälfte der von ihr betreuten Betriebe die Corona-Pandemie nicht überleben könnten. Die Tipps für Gastronomen reichen von zurückhaltendem Einkaufsverhalten über Reduzierung der Lagerbestände und Einschränkungen bei der Speisekarte bis zu vorgezogenen Urlaubsangeboten für die Mitarbeiter.

Nachdenken über Lieferservice

Eine weitere Möglichkeit, über die Dorota Wiete derzeit nachdenkt, ist die erwähnte Einrichtung eines Lieferdienstes. „So könnte man den Menschen, die nicht mehr rausgehen wollen oder dürfen, Speisen bringen, die über das gängige Pizza- und Pasta-Angebot hinaus gehen.“ Der zuständige Minister habe zwar unterschiedliche Soforthilfen wie Steuerstundung und vereinfachte Kreditaufnahme angeboten, wie das Ganze aber im Detail organisiert wird , ist noch nicht abschließend geklärt.

Weil ja noch niemand so ein »Riesendilemma« erlebt habe, blickt auch Dorota Wiete etwas skeptisch in die Zukunft. Sie will natürlich möglichst alles richtig machen. Auch wenn das am Ende die kurzfristige Schließung bedeute: „Jeder ist gefordert, seinen Beitrag zu leisten, um die Krankheit einzudämmen.“