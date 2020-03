Alle anderen stehen vor der Herausforderung, den Alltag für die nächsten fünf Wochen komplett neu zu organisieren. Stefanie Meyer, Mutter von zwei Kindern (4 und 8), nennt „Unsicherheit“ das vorherrschende Gefühl unter Eltern. Sie selbst ist Montagmorgen in aller Herrgottsfrühe ins Büro gefahren, um gegen Mittag ihren Mann bei der Kinderbetreuung abzulösen, der von seiner Firma (vorerst) ins Homeoffice geschickt worden war. „Damit haben wir es ja noch gut. Aber selbst wir fragen uns: Wie lange lässt sich das organisieren? Was hat das für finanzielle Folgen? Auch in den Firmen ändert sich die Situation schließlich von Woche zu Woche”, gibt die 40-Jährige zu bedenken.

Baby-Börse hat Kapazitäten

Auch Marion Jensen vom Familienzentrum Famos glaubt, dass Eltern sich erst einmal in der neuen Situation zurecht finden müssen. „Die Nachricht war ja Freitag relativ spät offiziell. Nicht jeder hat die Privatnummer vom Chef, um übers Wochenende schon alles klären zu können”, meint sie. Die Babysitter-Börse, die vom Famos verwaltet wird, hat bislang jedenfalls noch kein Hoch erlebt. „Aber vielleicht kommt das ja noch. Wir haben jedenfalls noch Kapazitäten.”

Einspielen muss sich an der Grundschule das E-Learning, das plötzlich von heute auf morgen gefordert ist. Schulleiter Jens Gadow macht drei Kreuze, dass die neue Schul-App gut läuft. Auch Eltern loben, die zügige Information, die darüber läuft. „85 Prozent der Eltern erreichen wir darüber”, sagt Gadow. Auch E-Mail-Listen werden zusammen gestellt, damit den Kindern von ihren Lehrern Aufgaben zugewiesen werden können.

Lehrer meldet sich per E-Mail

Der digitale Draht zwischen Schülern und Lehrern der weiterführenden Schulen ist da natürlich ausgeprägter. Aber auch hier muss der „Unterricht“ natürlich erst einmal umgestellt werden. Sowohl in der Gesamtschule als auch am EGW reihte sich eine Besprechung an die nächste. „Wir informieren auf unserer Homepage so umfassend wie möglich”, sagt Gesamtschulleiterin Ulla Husemann.

Sie und ihr Kollege am Gymnasium, Christian Kleist, wissen, dass natürlich die Abiturienten besonders zittern. Aktueller Stand: Die verbliebenen Vor-Abi-Klausuren sollen direkt nach den Osterferien nachgeholt werden. Die Termine für das Abi selbst sollen eingehalten werden, selbst dann wenn „der Unterricht nicht unmittelbar nach den Osterferien wieder aufgenommen werden sollte“, zitiert Kleist eine aktuelle E-Mail aus dem Schulministerium. „Wir warten weiter ab.“