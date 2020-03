Werther (WB/bec). Freitag war es noch einmal rappelvoll, nun bleiben die Tore der Bücherei fürs erste geschlossen. „Wir hatten mit 652 Ausleihen mehr als doppelt so viele wie üblich“, berichtet Leiterin Susanne Damisch von vielen, die sich noch einmal kräftig eingedeckt haben mit Lesestoff, DVDs und Spielen.

Nutzern bleibt jetzt nur noch die Onleihe für Tablet und Handy, wo es neben Büchern auch Zeitschriften, Zeitungen, Hörbücher und Musik zum Runterladen gibt. „Wer noch nicht registriert ist, kann das mit seinem Lese-Ausweis ganz unkompliziert tun. Wir bieten bei Bedarf Hilfe an und sind dafür dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr unter Tel. 05203/ 884501 erreichbar und lotsen gerne durchs Menü.”

Wer bis Ende der Osterferien seine Medien zurückgeben müsste, muss sich um Mahngebühren keine Gedanken machen – alles ist auf den 28. April verlängert. Bücher können, müssen aber nicht in die Rückgabe-Box vorm Eingang am Haus Werther geworfen werden. „Die wird regelmäßig geleert, Medien aber wegen möglicher Viren-Belastung nur zeitverzögert ausgebucht. Also nicht wundern.“