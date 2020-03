Von Stefan Küppers

Werther (WB). War da was mit dem Corona-Virus? Wer am Mittwochmittag durch Werther fährt, dem fällt zunächst auf, wie viele Menschen auf den Straßen unterwegs sind. Viele scheinen die Frühjahrssonne zu genießen. Und auch im Eiscafé am Alten Markt sind einige Plätze belegt. An vielen Ecken sieht man Menschen im Gespräch, die dringend geforderten Abstände zum Gesprächspartner halten nach Augenschein längst nicht alle ein. Ob all dies an dem Umstand liegt, dass für Werther als einziger Stadt im Kreis Gütersloh keine laborbestätigten Infektionen gemeldet sind? Doch was heißt das schon, wenn jetzt doch alle alles dafür tun sollten, dass die Infektionsketten konsequent unterbrochen werden.

Am Tag sind in Werther immer noch viele Menschen unterwegs

Andererseits ist die beobachtete Entspanntheit und vermeintliche Sorglosigkeit nur der äußere Schein. Entlang der Ravensberger Straße sind zur Mittagszeit die ersten Geschäfte tatsächlich geschlossen. Die Buchhandlung Lesezeichen und das Textilgeschäft Sudfeld zum Beispiel weisen mit kleinen Aushängen ihre Kunden auf die Lage hin. Im Spielwarengeschäft gegenüber vom Bankverein hingegen steht die Inhaberin noch hinterm Verkaufstresen. Eine Mutter kommt mit ihrem Kind im Grundschulalter ins Geschäft und kauft ein Gesellschaftsspiel. Es ist jetzt lange vor den Osterferien unfreiwillig viel Zeit in den Familien, um mit den Kindern daheim zu spielen.

Verunsicherung ist greifbar

Die Geschäftsinhaberin bucht den Umsatz und spricht von ihren Sorgen. Davon, dass sie nicht weiß, wie sie eine Geschäftsschließung über womöglich mehrere Monate durchhalten soll. Außerdem habe sie Angestellte. Bei der Kammer habe sie sich schon nach den Hilfen erkundigt, die kleinen Geschäftsleuten wie ihr und ihrem Mann, der ein weiteres Geschäft außerhalb Werthers betreibt, in Aussicht gestellt worden sind. Aber noch keine Antwort erhalten. Die Verunsicherung ist greifbar. Eine klare Antwort auf die Frage, ob die Schließungsverfügung auch für sie als Hermes-Paketstelle gelte, habe sie ebenfalls noch nicht bekommen. Und wie sollten die Hermes-Kunden künftig sonst ihre Pakete ausgehändigt bekommen? Fragen, auf die sie bis zum Mittwoch-Mittag keine Antworten erhalten hat.

Eine kleine Geste und ein Appell der Werbegemeinschaft

Ein gutes Stück weiter entlang der Wertheraner „Einkaufsmeile“ räumt Frank Strunk in seinem Sportartikel-Laden um, bevor auch er die Türen gänzlich schließen muss. Ulrich Kulak schaut vorbei. Der gehört zum Vorstand der Werbegemeinschaft und verkündet einen Beschluss des Vorstandes vom Vormittag persönlich. Die Werbegemeinschaft verzichtet bei ihren Mitgliedern auf den Einzug der Beiträge. Bei 35 Euro im Quartal sei das nur eine kleine Geste, weiß Uli Kulak. Aber immerhin, es ist eine Geste. Und es ist Zeit für Ideen in der Not, da sind sich Uli Kulak und Frank Strunk einig. Schon alleine, damit nicht nur große Anbieter wie Amazon Profiteur der Krise werden und auch die Einzelhändler vor Ort noch etwas an ihre Kunden verkaufen können. Wie wäre es, wenn Bürger bei Wertheraner Geschäften bestellten und die Waren an einer zentralen Stelle im Ort zu bestimmten Zeiten abholten, sodass ein Maximum an Infektionsschutz gewährleistet werden könnte? Kulaks Gedanke ist nicht ausgereift. Aber vielleicht kann man ihn weiterspinnen. Krisenzeit ist Ideenzeit. In einer Pressemitteilung der Werbegemeinschaft heißt es: „Bleiben Sie gesund und lassen Sie uns gemeinsam für den Erhalt eines liebenswerten Werthers kämpfen.“

Die Sache mit dem Mundschutz

Bei Lessi Design an der Ravensberger Straße, das die Frau von Uli Kulak als Fachgeschäft für individuelle Geschenke führt, hat eine Mitarbeiterin diese Woche erstmals einen Mundschutz genäht. Weil Schutzmasken regulär kaum noch zu kaufen sind, hat ein Pflegedienst in Bielefeld bei Lessi Design 100 Stück des selbstgenähten Mundschutzes bestellt. Kulak wirkt ob des Interesses selbst ein wenig überrascht.

In der Apotheke am Alten Markt hat man bereits vor zwei Wochen den gebäuchlichen Mundschutz bestellt. Doch die Ware ist noch nicht da. Allerdings dürften sich die Menschen davon ohnehin nicht zu viel versprechen, wird in der Apotheke informiert. Denn nach acht Stunden Nutzung müsse die Maske weggeworfen werden, Viel wichtiger sei es Abstand zu halten. Oder wie hatte es Ministerpräsident Laschet ausgedrückt: „Bleiben Sie zu Hause!“