In diese Sporthalle an der Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule in Werther sind Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (19. März) eingedrungen und haben eine “Party” gefeiert mit erheblichen Sachschäden. Foto: Malte Krammenschneider

Von Stefan Küppers

Werther (WB). Die Direktorin der Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule in Werther ist entsetzt: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte in der großen Sporthalle an der Schule offenbar eine Corona-Party gefeiert. Es entstand 5000 Euro Schaden. Die Schulleitung hat Anzeige erstattet.

Wie Direktorin Ulla Husemann schildert, war eine bislang unbekannte Zahl von Personen in der Nacht zu Donnerstag in die Halle eingedrungen: „Offenbar wurde hier eine nächtliche Party gefeiert.“

Feuerlöscher entleert

Laut Polizeibericht haben die Täter in den Geräteräumen der Halle zunächst Schränke aufgebrochen, um mit dem dort gelagerten Sportequipment einen Parcours in der Halle aufzubauen. Unter anderem sollen Trampoline genutzt worden sein. In dem Parcours lagen zudem diverse Plastikbecher mitvergossener Cola. Im Sanitätsraum entleerten die Vandalen darüber hinaus noch einen Feuerlöscher.

Wie die Personen sich Zutritt verschafft haben, ist Husemann zufolge unklar. Allerdings war am Morgen danach eine offene Seitentür bemerkt worden. Ob die Eindringlinge über einen Schlüssel verfügt haben, ist unklar. Auf jeden Fall wurden Husemann zufolge keine Einbruchsspuren festgestellt. „Wenn die einen Schlüssel gehabt haben sollten, finde ich das ebenfalls beunruhigend“, sagte Husemann.

In Corona-Zeiten viel mehr als ein Dummer-Jungen-Streich

Für die Schuldirektorin ist das nächtliche Eindringen und Feiern in der aktuellen Lage viel mehr als ein Dummer-Jungen-Streich. „Es ist angesichts der Verbreitung des Corona-Virus absolut notwendig, dass jetzt alle vernünftig agieren und sich an die Vorgaben halten. Die Schulen und Kindergärten sind nicht ohne Grund geschlossen worden“, sagte Husemann. Um so schlimmer sei es, wenn die schulfreie Zeit nun zu solch nächtlichen Partys genutzt würde. „Solches Verhalten trägt zur Verbreitung der Corona-Viren bei“, sagte die hörbar verärgerte Gesmtschul-Direktorin.

Polizei sucht Zeugen

Der Kreis Gütersloh als Schulträger ist von dem Vorfall informiert worden. Eine Konsequenz könnte ein Betretungsverbot für die Schule sein. Unabhängig davon wurde Anzeige bei der Polizei wegen Vandalismus erstattet. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraumam Tatort oder in dessen Umgebung verdächtigte Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Ulla Huseman bittet darüber die Nachbarschaft, einen Blick auf ungewöhnliche Vorgänge in und um die Schule zu haben und diese dann auch gleich weiterzumelden. Derzeit hält sich in der PAB-Gesamtschule nur ein kleine Anzahl Lehrer auf, die zum Leitungsstab gehören, sowie die Hausmeister. Schüler in Notbetreuung gibt es bis jetzt nicht. Eltern der der Fünft- und Sechstklässler haben von Anträgen keinen Gebrauch gemacht. Die Schulleitung arbeitet laut Husemann im Hintergrund an organisatorischen Fragen, die unter anderem mit dem Abitur 2020 zusammenhängen.