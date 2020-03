Von Margit Brand

Werther (WB). Es kommt nicht darauf an, ob jemand noch „fit“ genug ist, um alleine einkaufen zu gehen. Das schlichte Alter jenseits der 60 genügt, um zur Risikogruppe zu gehören, die sich vor Covid 19 besonders in Acht nehmen und deshalb möglichst jeden Kontakt zu Infektionsquellen vermeiden sollte. Auch Menschen mit Vorerkrankungen (u.a. Herz, Lunge, Diabetes, Krebs) zählen zu denen, die ein neu ins Leben gerufener Einkaufsservice schützen möchte. Träger der Gemeinschaftsaktion in Werther sind die katholische, die evangelisch-lutherische und die Selbstständige Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde (SELK) gemeinsam mit der Stadt Werther.