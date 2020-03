Werther (WB/jog). In der AWO-Kita an der Weststraße, die seit Montag wie alle Kindergärten und Schulen geschlossen ist, hat es am Sonntagabend gebrannt. Die Feuerwehr rückte kurz nach 20 Uhr mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften aus und hatte den Brand schnell unter Kontrolle.