Die landwirtschaftliche Hilfe am Blotenhof ist für die Bewohner der Flex-Eingliederungshilfe erst einmal tabu – als Schutz vor möglicher Coronavirus-Infektion. Hier wie auch in den Werkstätten gibt es sonst tagesstrukturierende Maßnahmen. Foto: Volker Hagemann

Von Volker Hagemann

Werther (WB). Die Corona-Pandemie bringt auch für die Diakonische Stiftung Ummeln eine Reihe von Veränderungen mit sich. In den vergangenen Wochen wurden Vorkehrungen getroffen, um Mitarbeiter und Klienten – unter anderem am Standort Werther – bestmöglich vor einer Infektion zu schützen und sich auf den Fall des Falles vorzubereiten.

137 Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung oder psychischen Einschränkungen sind auf dem Gelände der Flex-Eingliederungshilfe (früher Waldheimat) zu Hause, etwa 80 Menschen arbeiten tagsüber in den Werkstätten auf dem Gelände und in der dazugehörigen Landwirtschaft. „Die aktuelle Situation stellt auch uns vor große Herausforderungen“, sagt Geschäftsführerin Christel Friedrichs. „Daher pflegen die Mitarbeitenden eine sehr intensive Kommunikation mit den Klienten. Denn wir wollen sie ja bestmöglich über die aktuelle Situation informieren.“

Texte eigens entwickelt

Was in Sachen Vorbeugung und Hygiene zu tun ist, wird kontinuierlich an die Mitarbeiter weitergegeben, die ihrerseits die Klienten in Kenntnis setzen. „Dies geschieht bei Bedarf in so genannter Leichter Sprache, um die Verständlichkeit zu gewährleisten“, erklärt die Geschäftsführerin. Kurze, einfache Sätze mit möglichst bekannten Worten – das Büro für Leichte Sprache der Stiftung hat eigens Texte hierfür erstellt. Wie das konkret aussehen kann, zeigt übrigens die Internetseite www.ummeln.de: Oben rechts lässt sich die Homepage mit einem Klick auf Leichte Sprache umstellen.

Komplett geschlossen sind bis auf weiteres die Behindertenwerkstätten. Hier sind sonst etwa 80 Menschen mit Behinderung beschäftigt, beispielsweise in der Holz- und Metallbearbeitung – tagesstrukturierende Angebote. Wie wird das aufgefangen? „Diese Menschen werden auch nach der Schließung weiterhin von uns betreut“, betont die Geschäftsführerin. „Wir richten das Angebot weiter am individuellen Bedarf der Menschen aus. Als alternative Aktivitäten unternehmen wir Spaziergänge in der Natur oder beschäftigen uns gemeinsam im Garten.“

Beratungsdienste erreichbar

Und auch darüber hinaus will die Einrichtung den behinderten Menschen und deren Familien so gut wie möglich zur Seite stehen. „Die Flex Eingliederungshilfe betreibt zum einen den ambulanten Dienst, der auch in dieser Phase die Menschen mit Behinderung in der eigenen Wohnung intensiv begleitet und unterstützt. Zum anderen verfügt die Diakonische Stiftung Ummeln über den Familienunterstützenden Dienst, kurz FUD, welcher verschiedene Beratungsangebote für Angehörige von Menschen mit Behinderung bereithält“, zählt Christel Friedrichs auf. Beratungsdienste seien weiterhin telefonisch oder per Mail erreichbar.

Um die Betreuung jederzeit aufrecht zu erhalten, habe die Stiftung eine Personalreserve gebildet, berichtet Sprecher Jens Sommerkamp. Wo es geht, haben sich Mitarbeiter ins Homeoffice zurück gezogen. Besuche von Angehörigen in Wohneinrichtungen werden gemäß der Vorgaben des Landes eingeschränkt. „Durch solche Vorsichtsmaßnahmen wird sichergestellt, dass der Betrieb auch in einer Krise weiterläuft und die Menschen, für die die Stiftung arbeitet, weiter gut betreut werden.” Ein Pandemie-Team aus Mitgliedern der Geschäftsleitung und Experten verschiedener Bereiche koordiniere alle Maßnahmen, um die Gesundheit von Klienten und Kollegen zu schützen. “Schließlich gibt es viele Menschen, die auf die Unterstützung der Diakonischen Stiftung Ummeln angewiesen sind.”