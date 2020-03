Von Margit Brand

Werther (WB). Drei Corona-Fälle in einer Alten-Wohngemeinschaft, die vom Lebensbaum betreut wird, stellt dessen Geschäftsführerin Sybille Florschütz vor Aufgaben, die sie nicht für möglich gehalten hätte. Das dringendste Problem: Schutzkleidung beschaffen, damit das Virus sich nicht noch weiter unter Bewohnern und Klienten ausbreitet.

Der Kreis Gütersloh hat vergangenen Sonntag bekannt gegeben, dass das Dialysezentrum am Haller Krankenhaus vom Virus betroffen ist. Zu den Patienten, die dort regelmäßig zur Blutwäsche kamen, gehört auch die Bewohnerin einer Wertheraner Senioren-WG. Sie hat nach der Rückkehr in die eigenen vier Wände zwei ihrer derzeit sieben Mitbewohner angesteckt. Seitdem die Dialyse-Patientin Symptome zeigt, wird sie im Krankenhaus behandelt. „Die anderen beiden versorgen wir weiterhin in der WG und hoffen, dass ein Klinikaufenthalt nicht nötig wird", berichtet Sybille Florschütz. Die Mitarbeiter – knapp 20 Betreuer kümmern sich um die betagten Menschen – seien inzwischen weitgehend getestet. Ergebnis: negativ.

Schon diese Testungen durchzusetzen sei ein zäher Kampf gewesen, berichtet die Geschäftsführerin. Die Herausforderung, an Schutzkleidung zu kommen, sei indes noch größer. „Bei der Versorgung der betroffenen Covid-19-Patienten sind wir auf virensichere Masken angewiesen. Es geht schließlich darum, die Mitarbeiter und zugleich die anderen Klienten zu schützen." Doch es sei nahezu unmöglich, entsprechendes Zubehör aufzutun. Um mehrere Ecken hat Sybille Florschütz jetzt Masken besorgen können. Die Hilfe seitens der Behörden vermisst sie dabei jedoch ganz klar. Sie hätte sich auch gewünscht, früher als Sonntagabend von den Corona-Fällen im Dialysezentrum zu erfahren.

Zwischenzeitlich sah sich der Lebensbaum sogar gezwungen, zu Stoffspenden aufzurufen, um damit wenigsten provisorische Mund-Nasen-Masken anfertigen zu können. "Die Resonanz war überwältigend. Wir sind jetzt ausreichend versorgt", dankt Sybille Florschütz allen Spendern und auch Näherinnen, die sich gemeldet haben. „Auch die vielen ermutigenden Worte tun gut." Für den Umgang mit den Covid-19-Patienten hat jemand sogar extra Schutzmasken aus Plexiglas gebaut - das schützt zusätzlich auch die Augen. „Im Baumarkt haben wir uns zudem mit Schutzbrillen eingedeckt." Bemerkenswert findet sie den Zusammenhalt im Team. „Alle Mitarbeiter in der WG halten engagiert zur Stange anstatt aus Sorge um die eigenen Gesundheit Abstand zu nehmen", freut sich die Chefin. Insgesamt pflegen beim Lebensbaum 240 Mitarbeiter rund 500 Klienten. Zwei von ihnen, die einmal wöchentlich ambulant betreut werden, sind ebenfalls an Covid-19 erkrankt.