Von Margit Brand

Werther (WB). Sein Name war kaum als Vermittler zwischen Bürgern und Behörde bekannt gemacht worden, da klingelte bei Dr. Dirk Brehm bereits das Telefon: Das Thema Trinkwasser bewegt die Wertheraner – ganz aktuell auch am Wochenende, wo an einigen Stellen in der Stadt vermeintlich „dreckiges“ Wasser aus den Leitungen lief. Der neue Ombudsmann liefert Erklärungen.

Wenig appetitlich sah das aus, was da zum Teil (betroffen offenbar besonders der Bereich zwischen Haller Straße und Ascheloh) aus dem Kran kam. „Das muss man auch nicht verniedlichen“, sagt der Hydrogeologe, der im Auftrag der Stadt Werther Gutachten und Konzepte geschrieben hat und deshalb mit den hiesigen Verhältnissen vertraut ist. „Aber ich kann die Sorge nehmen, dass das gesundheitsschädlich ist.”

Essigbad hilft

Er geht davon aus, dass es Eisenablagerungen sind, die sich in den Gussleitungen gelöst haben und weitergetragen wurden. Daher auch Eindruck von „Rost“, der bei vielen entstanden ist. „Die Aufbereitung am Brunnenhaus Schanze läuft normal gut, deshalb stammt das Eisen eher nicht direkt aus dem Wasser selbst.“ Damit scheide auch Mangan als Ursache aus – was für die weißen T-Shirts, die zum Teil verfärbt aus der Waschmaschine gezogen wurden, ein Glück ist. „Bei Mangan wären die wohl Totalschaden. Bei Eisen hilft meist Einweichen in Essigwasser”, hat der Fachmann ein Tipp parat.

Wer sich derzeit gelegentlich über weiße Eintrübungen im Wasser wundert: Dahinter steckt überschüssige „Kalkmilch“, mit denen das Wasser aus den Brunnen Kök und Temming weicher gemacht wird. „Optisch nicht schön, aber ebenfalls gesundheitlich unbedenklich.“

Im Moment ist alles anders

Brehm weist auf die Besonderheiten hin, mit der die ohnehin in die Jahre gekommene Wasserversorgung in Werther derzeit klarkommen muss: Da ist zum einen der Hochbehälter Egge, der zurzeit wegen Sanierung ausfällt. Üblicherweise werden dort die Wässer der drei Wertheraner Brunnen gemischt, bevor „Einheitswasser“ ins Netz geht. Nun vermischen sie sich also unterirdisch. Hinzu komme aktuell das veränderte Verbraucher-Verhalten, weil die Leute notgedrungen viel zu Hause sind. „Dadurch entstehen andere Druckschwankungen als normal”, erläutert der Experte das erhöhe Risiko dafür, dass sich in den alten Leitungen Ablagerungen lösen.

Dass sich über viele, viele Jahre ein Reformstau im Wasserwerk gebildet habe („Man dachte offenbar, ein Wasserwerk baut man und hat dann was fürs Leben”), liege auf der Hand. Daran werde ja nun auch gearbeitet. Brehm unterstreicht aber auch. „Werthers Grundwasser ist eine Perle. Keine Probleme mit Nitrat, Pflanzenschutzmitteln oder Hormonen. Mit diesem Pfund muss man eigentlich wuchern.”

Offenes Ohr

Brehm ist unter der Mailadresse WWWerther@bgu-geoservice.de oder per WhatsApp unter 0151/ 12150939 zu erreichen. Bürgeranfragen, die im Rathaus eingehen, werden ihm übermittelt.