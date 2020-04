Von Johannes Gerhards

Werther (WB). Am 27. Mai 1920 schlug die Geburtsstunde des Ballspiel-Vereins Werther. Das 100-jährige Jubiläum sollte in diesem Jahr mit einer großen Festwoche gebührend gefeiert werden, doch Corona macht auch den Verantwortlichen des Vereins einen dicken Strich durch die Rechnung. Die Feierlichkeiten sollen nachgeholt werden, eine Chronik der ersten 100 Vereinsjahre ist jedoch bereits jetzt erschienen.

„Wir liegen gedanklich und geschmacklich auf einer Wellenlänge“, sagt der für Öffentlichkeitsarbeit zuständige ehemalige Vorsitzende Thomas Heidemann über den früheren Diplomdesigner Peter Michael Karnat. Dieser hatte bereits zum 90-jährigen Bestehen eine Ausstellung im Schaufenster der Bäckerei Schäperkötter gestaltet und sich seit 2002 maßgeblich um die Vereinszeitschrift „BV-intern“ gekümmert.

Endlose Stunden ehrenamtlicher Fleißarbeit

Im August 2019 haben die beiden mit den Vorbereitungen für die nun vorliegende schmucke Chronik begonnen und endlose Stunden ehrenamtlicher Fleißarbeit in dieses Projekt gesteckt. Neben eigenen Fotos, die Karnat fast an jedem Samstag und Sonntag auf dem Platz geschossen hat, wurden Dokumente aus dem Vereinsarchiv, den Tageszeitungen und aus Privatbesitz gesichtet und für die Veröffentlichung aufgearbeitet.

„Wir wollen dem Verein etwas Bleibendes hinterlassen, auch als Wertschätzung für die vielen Ehrenamtlichen“, sagt Thomas Heidemann. Ermöglicht wurde das Gemeinschaftswerk nicht zuletzt durch ganzseitige Anzeigen der örtlichen Werbepartner. Auch hier hat Peter Michael Karnat, der aus seiner Aversion gegen so genannte „Anzeigenfriedhöfe“ mit amateurhaft gestalteten Annoncen keinen Hehl macht, seine langjährigen Designererfahrungen umgesetzt.

Die Chronik bietet auf 144 Seiten einen umfassenden und spannenden Einblick in die Vereinsgeschichte. Angefangen bei der „ersten Ersten“, in der vor hundert Jahren der Urgroßvater des heutigen Goalgetters Leon Heinemann mitkickte, bis zum Vizemeistertitel des Frauen-Landesligateams 2019 sind alle sportlichen Erfolge und gesellschaftlichen Ereignisse gewissenhaft und unterhaltsam aufbereitet. Dabei werden Erinnerungen wach an Uwe Seeler und Wolfgang Overath, die 1978 im Teutoburger-Wald-Stadion zu Gast waren oder an Trainer-Legende Willy „Eiche“ Haubrock, mit dem der BV Werther Anfang der sechziger Jahre in der Bezirksliga vorne mitmischte.

Gänsehautmomente beim Gothia-Cup in Schweden

1963 wechselte BVW-Torwart Andreas Triebel zum damaligen Regionalligisten Arminia Bielefeld und stieg mit der Mannschaft 1970 in die Bundesliga auf. Mit Stolz blicken „Ur-Wertheraner“ wie Thomas Heidemann noch heute auf diese Zeit zurück, mit „Zuschauerzahlen, von denen man heute nur träumen kann“. Weitere Höhepunkte des Vereinslebens sind das seit 2003 etablierte Oktoberfest, das Fußball-Feriencamp FC Holiday und die Reisen zum weltweit größtem Jugendfußball-Turnier, dem Gothia-Cup in Schweden. Hier sorgt vor allem der Termin 2014 für Gänsehautstimmung, denn einen Tag zuvor war Deutschland Fußball-Weltmeister geworden.

Die Chronik hat eine Auflage von 2000 Exemplaren und wird derzeit gegen eine Schutzgebühr von zwei Euro auf unkonventionelle Art vertrieben, weil der normale Verbreitungsweg eingeschränkt ist. Auf jeden Fall ist das Buch gegenwärtig schon an der Avia-Tankstelle und bei Vereinsmitgliedern erhältlich. Thomas Heidemann weist aus gegebenem Anlass noch einmal darauf hin, dass die große Jubiläumstombola mit Preisen im Gesamtwert von mehr als 30.000 Euro weiterhin durchgeführt wird. Auch wenn der Ziehungstermin noch nicht fest steht, sind noch etwa ein Drittel der 3.000 Lose zum Preis von zehn Euro erhältlich.

Ein großer Dank des BV Werther gilt den Präsidenten von FLVW und DFB, Gundolf Walaschewski und Fritz Keller, die in ihren Grußworten die „kostbare Sozialarbeit“ des Vereins vor Ort als „beispielhaft“ würdigen. Weitere Informationen im Internet unter www.bvwerther.de.