Von Margit Brand

Werther (WB). Alle Läden dürfen in Werther am Montagmorgen wieder aufsperren: Die 800-Quadratmeter-Grenze spielt in der Böckstiegel-Stadt keine Rolle; die Geschäfte bleiben darunter. Natürlich müssen alle Inhaber dafür sorgen, dass Hygienevorschriften und Abstandsregeln eingehalten werden – Einkauf mit Vorsicht ist angesagt. „Mitarbeiter der Stadtverwaltung werden Montagmorgen durch den Ort gehen und schauen, ob und wie das umgesetzt werden kann”, kündigte Bürgermeisterin Marion Weike Unterstützung an.