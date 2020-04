Von Margit Brand

Werther (WB). „Aber aufsetzen willst du die doch wohl nicht?!” Der Tonfall meines 16-jährigen Sohnes schwankte zwischen Unverständnis und Entsetzen, als er den Mund-Nase-Schutz erblickte, den ich soeben an der Nähmaschine fertig gestellt hatte. Der Blick sagte: Jetzt schnappt sie über. Das war Mitte März. Damals murmelte ich nur ein „Warten wir’s mal ab” und nähte weiter. Einen Monat später will sich das Triumpfgefühl („Mütter haben immer recht!”) nicht so recht einstellen. Jetzt soll ich also tatsächlich mit Mundschutz vor die Tür. Fühlt sich komisch an. Aber ich habe es getan: der erste Einkauf mit einer Stoffmaske Marke Eigenbau.

Die Vernunft rät das ja schließlich schon länger. Nicht umsonst habe ich früh meine Stoffreste durchwühlt, dabei freudig auch einige Meter Gummikordel gefunden, Schnittmuster ausprobiert. Denn wenn ich meine Viren, die ich womöglich nichts ahnend in mir trage, hinter einer doppelten Baumwollschicht bei mir halten kann, anstatt sie dem Nächsten ins Gesicht zu pusten, dann sollte das doch kein großes Ding sein!

Rücksicht und Respekt

Trotz aller Vorkehrungen kann es in den Gängen des Supermarktes schließlich schon mal enger werden als erlaubt. Und überhaupt: Wie mögen sich all die Fleißigen fühlen, die dort unermüdlich für uns Ware aufpacken und dabei gar nicht wissen, was die Kunden vielleicht Unerwünschtes zurück lassen, während sie Lebensmittel nach Hause tragen? Da ist eine Maske praktischer Ausdruck von Rücksicht und Respekt. Also greife ich nicht nur zum Einkaufskorb, sondern auch zum Mund-Nase-Schutz, als ich mich aufmache, den Kühlschrank zu füllen.

Schon auf der Fahrt zum Supermarkt fühle ich mich beobachtet. Bilde ich mir das ein oder sind da wieder diese Blicke, mit denen mich mein Sohn anfangs bedacht hat? Alles etwas übertrieben? Auf jeden Fall komme ich mir vor wie ein Exot. Noch. Denn nun bin ich mir sicher: Jetzt, wo einkaufen auch offiziell nur mit Schutz angeraten ist, werden sich bald mehr Leute trauen (müssen). Aber dass man ohne Maske in Werther bald auffällt wie ein Europäer in der Tokioter U-Bahn? Nein, das kann auch ich mir nicht vorstellen.

Vermummungs-Gebot

Einige Leute begegnen mir mit freundlichem Lächeln. Tja, leider sehen sie nicht, dass ich zurücklächele. Dabei bemühe ich mich doch gerade in dieser unruhigen Zeit um Freundlichkeit im Umgang mit anderen... Ein Bekannter erkennt mich erst auf den zweiten Blick. Mit einem schelmischen Augenzwinkern hebt der 80-Jährige den Zeigefinger: „Vermummungsverbot”, ruft er mir zu.

„Vermummungs-Gebot”, kontere ich und bin doch versucht, mir das Ding mal eben vom Gesicht zu ziehen. Frische Luft bitte! Ganz schön anstrengend, darunter zu atmen. Außerdem neigt die Brille dazu zu beschlagen. Aber mal eben alles zurecht zupfen? Bitte nicht! Auch mit Maske haben die Finger nichts im Gesicht zu suchen. Anstrengend. Es juckt.

Bloß nicht kratzen!

Also konzentriert und zügig den Einkaufszettel abarbeiten. Lang genug ist er ja; ich beliefere auch meine Eltern. Die Waren türmen sich hoch im Wagen. An der Kasse hat die Verkäuferin die ersten Sachen längst bis zum Anschlag durchgeschoben, als ich hinten immer noch aufpacke. Beeilung! Ich ziehe „gefilterte“ Luft und schwitze. Dass Einkaufen so anstrengend sein kann!

Im Auto widerstehe ich der Versuchung, die Maske sofort abzumachen. Nein, erst zu Hause gründlich Händewaschen. Dann die Ohrgummis greifen und die Maske mit spitzen Fingern Richtung Waschmaschine transportieren, damit sie in heißer Lauge „wieder aufbereitet” werden kann. Fürs gute Gefühl wasche ich danach nicht nur noch mal die Hände, sondern auch das Gesicht.

„Warten wir’s ab!”

Mein Sohn trägt derweil die vollen Einkaufstaschen ins Haus. „Wie war’s?“, erkundigt er sich und erfährt die Wahrheit: Angenehm ist was anderes. „Glaube ich. Und deshalb werde ich demnächst auch auf keinen Fall mit diesem Ding zur Schule gehen!“ Ich sage nichts. Denke nur leise: „Wir warten’s mal ab.”