Von Margit Brand

Werther(WB). Eine Installation zu installieren ist gar nicht so einfach, wenn die Skulptur auf schlammigem Untergrund fest gemacht werden muss. Aber Fische gehören nun einmal ins Wasser. Und wenn es besondere Tiere sind, so wie die der Bielefelder Künstlerin Sylvia Middel, dann finden sie ihren Platz sogar gekonnt über der Wasseroberläche. „Das Auftauchen der Fische” im Stadtpark ist nicht nur Titel des Kunstwerkes, sondern zugleich ein schöner Anlass für einen Spaziergang durch den Wertheraner Stadtpark.

Seit 2003 veranstaltet die Künstlergruppe LAIF in Werther alle zwei Jahre im Herbst den „Skulpturenpfad”. Was an einem Wochenende das Publikum erfreut, hinterlässt das ganze Jahr über Spuren im Stadtbild. Denn im Grünzug zwischen Haus Werther und Stadtpark gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Kunstwerken zu entdecken, die jeweils am Veranstaltungsende von einer Jury ausgewählt und dank der Unterstützung einiger Sponsoren angekauft werden konnten.

Künstlerin führt viele Gespräche mit Passanten

2019 fiel die Wahl auf die drei Fische von Sylvia Middel, die im September zunächst ihren vorübergehenden Platz in der Mühlenwiese hatten. Drei aus Stein gehauene Fische, deren Flossen aus Plastik-Geschirr bestehen: Das ist auf den ersten Blick ungewöhnlich. „Als ich meine Idee dahinter erklärte, habe ich viele ernsthafte und gute Gespräche mit den Passanten geführt”, erinnert die 53-jährige Künstlerin sich gern an das Wochenende. Eine Zeitungsmeldung brachte sie ins Nachdenken und inspirierte sie schließlich: Es war ein Wal an Land geschwemmt worden, in dessen Bauch sich nicht weniger als 40 Kilogramm Plastikabfall fanden. Welche Entwicklung nur soll das nehmen?, fragte sich Sylvia Middel kritisch und fand eine kreative Antwort: Am Ende wachsen den Fischen womöglich Flossen aus Plastik.

Der dicke Karpfen aus Diabas, der im Stadtpark jetzt voran schwimmt, hat Flossen aus Plastiklöffel. die Scholle aus Ibbenbürener Sandstein ziert sich mit Gabeln und Strohhalmen, der dritte Granit-Fisch wurde mit Eislöffeln geschmückt. Das Ganze ist ein Statement gegen unnötigen Plastikmüll und für mehr Abfallvermeidung.

Es ist übrigens nicht die erste Skulptur der Bielefelderin im Wertheraner Stadtbild: Vor der Stadtbibliothek im Innenhof des Hauses Werther hat ihre Figur „Sachbuch – eine Anleitung zum Fliegen“ ihren Platz gefunden. Am anderen Ende der kleinen Kunstmeile haben nun fliegende Fische ihren Platz gefunden. Auch Corona-bedingt ohne Einweihungszeremoniell werden sie aufmerksame Blicke auf sich ziehen.