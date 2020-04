Kein Mallorca in Werther: Mickie Krause kommt am 29. Mai nicht. Foto: Brand

Werther (WB/bec). Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Jetzt hat auch die Agentur Noabelle, Partner des BV Werther anlässlich der geplanten Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Vereins, offiziell kund getan, dass die Party mit Mickie Krause und anderen Ballermann-Stars am Freitag, 29. Mai abgesagt, wird.

Hintergrund ist die Entscheidung der Bundesregierung, dass es bis zum 31. August Corona-bedingt keine Großveranstaltungen geben soll. „Damit stehen wir vor einer Situation, die wir so noch nicht erlebt haben. Daher müssen wir schweren Herzens mitteilen, dass es dieses Jahr keine Mallorca Party in Werther geben wird.“

Das Team habe bereits in den vergangenen Wochen intensiven Kontakt mit den Künstlern und auch dem Verein gehabt. Dabei habe sich bereits abgezeichnet, dass ein Event dieser Größe – im Verkauf waren 1300 Karten – nicht stattfinden kann, solange kein Impfstoff gegen Covid-19 gefunden ist.

„In dieser für die gesamte Welt schwierigen Lage tragen wir die Entscheidung der Bundesregierung mit“, stellte Noabelle klar. „Die Gesundheit und Sicherheit stehen für uns immer an erster Stelle. Deswegen folgen wir den notwendigen Anweisungen der Experten.“

Die Party solle aber in jedem Fall nachgeholt werden, kündigte die Agentur an. Dieses Jahr werde sich wohl kein Termin mehr ergeben. Geblickt wird nun auf 2021. Ein Termin stehe allerdings noch nicht fest. Bezüglich der gekauften Tickets werden die Besucher noch um einige Tage Geduld gebeten. „Wir werden uns in den nächsten Tagen auf der Webseite www.noabelle.de äußern.“