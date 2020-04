Werther (WB/guf). Zum dritten Mal innerhalb von drei knapp Monaten ist die Feuerwehr Werther zu einem Großeinsatz in unmittelbarer Nähe der Wache an der Blumenstraße ausgerückt: Nach dem Brand auf dem Weco-Gelände Ende Januar und dem Schwelbrand in einem Wohnhaus am Ostersonntag war am Montagnachmittag der Heizung- und Sanitärbetrieb Babbel (ebenfalls an der Engerstraße) betroffen. Das Feuer im Hohlraum der Wand einer Halle auf dem Firmengelände hatte die Wehr schnell unter Kontrolle.