Auch wenn sich manche an ein Märchen aus 1001 Nacht erinnert fühlen - die Maskenpflicht in NRW besteht seit heute, und Alessia Kullak vertreibt in ihrem Laden die passenden Modelle für Kinder und Erwachsene in unterschiedlichen Farben. Foto: Johannes Gerhards

Von Johannes Gerhards

Werther (WB). »Ihr seid schuld«, sagt Alessia Kullak, die temperamentvolle Geschäftsführerin von »Lessi Design« in der Ravensberger Straße. Denn seit dem Bericht im WESTFALEN-BLATT am 27. März könne sie sich vor Anfragen und Aufträgen kaum noch retten. Vor allem wegen der seit Montag geltenden Maskenpflicht sitzen sie und ihre Mitarbeiterinnen fast pausenlos an der Nähmaschine, um »Atemmasken für Mund und Nase« herzustellen.

»Angefangen hat alles am 8. März, als einem ambulanten Pflegedienst die Schutzmasken ausgingen«, sagt Alessia Kullak. Sie erinnerte sich an ihre Oma, die seinerzeit als Ärztin in einem Krankenhaus in Moldawien gearbeitet hat und dort selber für ihre Schutzausrüstung sorgen musste. »Mir geht es eher um Hilfe als um den Umsatz«, betont die 38-Jährige, die vor 18 Jahren aus der ehemaligen Sowjetrepublik nach Deutschland kam.

Dennoch verdient sie gegenwärtig mehr mit den selbst genähten Masken als durch den Verkauf von Dekoartikeln und individuell gefertigten Stoffgeschenken. Mehr als 3.500 Masken hat sie mit ihrem Team inzwischen genäht und zum Teil deutschlandweit über ihren Onlineshop vertrieben. »Am Freitag stand eine lange Schlange vor meinem Laden, es gab 350 Bestellungen«, berichtet Alessia Kullak. Sie habe fast an die Zustände in der ehemaligen Sowjetunion denken müssen, fügt sie scherzhaft hinzu.

Die normalen Verkaufsaktivitäten im Laden muss sie vorübergehend einstellen und stattdessen am Wochenende noch hunderte von Masken nähen, um der immensen Nachfrage gerecht zu werden. Mann, Kinder und Haushalt kämen gegenwärtig zu kurz, 14 bis 15 Stunden pro Tag sitze sie an der Nähmaschine, räumt sie ein, obwohl sie doch nie einen Nähkurs besucht und ursprünglich BWL studiert habe.

Ihre Atemmasken bestehen aus vierlagigem Gazestoff mit weichen elastischen Ohrschlaufen zur einfachen Befestigung hinter den Ohren. Fachkräfte aus Tagespflege und Seniorenheimen oder Physiotherapeuten bestätigen nach ihren Angaben den hohen Tragekomfort, der weit über andere Modelle aus Baumwolle hinausgehe, vor allem wenn die Maske lange getragen werden müsse. »Sobald sie aber feucht geworden ist, unbedingt absetzen und wechseln«, rät Alessia Kullak, denn ansonsten könnten die Masken zu wahren Virenschleudern werden.

Zur Desinfektion empfiehlt sie neben dem Waschgang bei 60 Grad ein heißes Dampfbügeleisen. Vorsicht sei allerdings bei den Gummibändern geboten, die sich im Übrigen zum Mangelprodukt entwickelt haben. Vor einiger Zeit lag der Preis für eine handelsübliche Einheit noch bei 43 Euro, inzwischen kostet die gleiche Menge über 150 Euro im Einkauf. »Deswegen musste ich auch den Preis für die Masken auf 8,50 Euro pro Stück erhöhen«, erklärt Alessia Kullak fast entschuldigend.

Immer noch stehe bei ihr der Hilfegedanke im Vordergrund. Hamsterkäufern erteilt sie eine klare Absage, dafür behält sie immer einige Exemplare für ältere Menschen in Reserve. »Wenn eine 92-jährige Dame mit Rollator in mein Geschäft kommt, kann ich sie doch nicht wieder weg schicken«, betont die Geschäftsfrau mit einem charmanten Lächeln, das ihre Augen auch mit Maske übermitteln. In Grau, Dunkelblau, mint und Rosa sind die Produkte in zwei Versionen für Erwachsene oder Kinder verfügbar.

Wie bei vielen derzeit angebotenen Alltagsmasken handelt es sich nicht um ein medizinisches Produkt. Dafür bieten die Masken aber gewissermaßen zusätzlich einen psychologischen Schutz, weil sie immer wieder daran erinnern, dass der Weg zur corona­freien Normalität noch sehr lang sein kann.