Von Volker Hagemann

Werther (WB). Wann beginnt der Unterricht auch an Werthers Grundschulen wieder? Laut Konferenz der Ministerpräsidenten können Grundschüler – vorzugsweise Viertklässler – ab 4. Mai in den Unterricht zurückkehren. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer plant die Wiederaufnahme des Unterrichts an Grundschulen und Primarstufen der Förderschulen für Donnerstag, 7. Mai. Wobei am 7. und 8. Mai zunächst die Viertklässler unterrichtet werden sollen. Ab Montag, 11. Mai, sollen in einem tageweise rollierenden System Kinder aller Jahrgangsstufen wieder die Schulen besuchen.