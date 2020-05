Von Gunnar Feicht

Werther (WB). Die Entscheidung wird zwar erst in einigen Tagen schriftlich zugestellt. Aber nach der mündlichen Verhandlung am Verwaltungsgericht Minden unter Vorsitz von Richter Burkhard Bünte gibt es für die Teilnehmer kaum einen Zweifel, dass die Klage der Stadt Werther gegen die Genehmigung der am Rand von Häger geplanten Windkraftanlage abgewiesen wird.

„Es hat sich deutlich abgezeichnet, dass nach Auffassung des Richters die Reichweite der Flügel keine Relevanz hat, wenn es um den Konflikt mit einem Bebauungsplan geht“, sagte Bürgermeisterin Marion Weike. Wie berichtet hatte die Stadt Werther ihre Klage gegen die Baugenehmigung des Kreises Gütersloh in erster Linie mit ebendiesem Konflikt begründet: Bei Westwind würden die Flügel des 200 Meter hohen Windrads in den Bereich eines 2004 beschlossenen Bebauungsplans hineinragen, der eine maximale Höhe von nur 80 Metern zulässt.

Marion Weike vertrat die Stadt Werther als Klägerin. Von der Genehmigungsinstanz Kreis Gütersloh waren Bernhard Bußwinkel (Leiter der Bauaufsicht) und ein weiterer Vertreter anwesend, zudem zwei leitende Mitarbeiter der Betreiberfirma PWG GmbH & Co. Windpark Häger KG aus Oldenburg und deren Anwalt. Helmut Althoff, zwei weitere Vorstandsmitglieder des Vereins Lebensraum Häger sowie ein Anwohner des Sattelmeierwegs verfolgten die Verhandlung als Zuhörer.

Ein vergleichbares Verfahren hat es in der Geschichte des deutschen Verwaltungsrechts offenbar noch nicht gegeben – das betonte auch Burkhard Bünte während der Verhandlung am Mittwochmittag. Mit einem ähnlichen Sachverhalt hatte sich lediglich einmal das Bundesverwaltungsgericht auseinanderzusetzen. Im Unterschied zum Fall an der Holzstraße berührte dabei allerdings der Sockel der Windkraftanlage das Gebiet des Bebauungsplans. Weil auf der Hochfläche am Rand von Häger hingegen nur der Luftraum betroffen ist, hat nach Ansicht des Richters der Bebauungsplan offenbar keine Wirksamkeit, die die vor einem Jahr vom Kreis Gütersloh erteilte Baugenehmigung aushebeln könnte.

„Die Einschätzung, dass die Beeinträchtigung in der Luft nicht relevant sei, ist aus meiner Sicht der Punkt, über den man streiten kann. Die zuständigen Gremien haben bei der Aufstellung des Bebauungsplans ja damals bewusst die Höhenbegrenzung aufgenommen, um die Beeinträchtigung von Anwohnern in Grenzen zu halten“, kommentiert Marion Weike den voraussichtlichen Richterspruch gegen die Klage. Auch Helmut Althoff vom „Lebensraum Häger“ wundert sich: „Der Aspekt, dass die Flügel bei bestimmten Windbedingungen in das Gebiet hineinragen, hat in den Wortbeiträgen gar keine Rolle gespielt.“

Althoff, der mit seinen Mitstreitern dem Anwohnerprotest eine gemeinsame Stimme gegeben hat, glaubt nach dem gestrigen Termin „kaum noch, dass man das Windrad verhindern kann“. Er hofft aber: „Vielleicht wird der Betrieb wegen der triftigen Argumente ja im Urteil wenigstens eingeschränkt.“ Marion Weike will das schriftliche Urteil eingehend prüfen, bevor entschieden werde, ob eine Fortsetzung der juristischen Auseinandersetzung sinnvoll sei.

Davon unabhängig bemängelt Weike, dass die Betreiberfirma nie das vermittelnde Gespräch gesucht habe – weder mit ihr als Bürgermeisterin als Vertreterin der Stadt noch mit den betroffenen Anwohnern: „Das hatte ich bei einem für den Ort so gravierenden Projekt einfach erwartet.“ Über die Einzelklage des Anwohners Frank Uphaus gegen die Genehmigung des Windrades (das WB berichtete am Dienstag) wird im schriftlichen Verfahren entschieden. Auch hier ist nach Auskunft des Verwaltungsgerichts bis Ende Mai mit dem Urteil zu rechnen.