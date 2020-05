Auch in Werther ist es nun gelungen, was auf Landes- und auf Bundesebene schon üblich ist: Eine Frau und ein Mann leiten den Ortsverband gemeinsam. Maha Mühl und Ulrich Artmann bilden die neue Doppelspitze der Grünen in Werther. Neue Kassenwartin ist Jennifer Reker, zum neuen Beisitzer des Vorstands wurde Hans Werner Heymann gewählt. Der Zuwachs bei den Bundesgrünen spiegelt sich auch im Ortsverband wider: Zahlreiche neue Mitglieder sind seit dem vergangenen Jahr dazu gekommen.

„Ich freue mich auf diese neue Erfahrung und auf die konstruktive Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen“, sagt Maha Mühl. „Zusammen werden wir unseren Bürgermeisterkandidaten Thorsten Schmolke mit aller Kraft im bevorstehenden Wahlkampf unterstützen.“ „Gut, dass wir jetzt wieder als Partei zusammenkommen können“, sagt Ulrich Artmann. „Das ist doch etwas Anderes, als sich nur digital zu treffen.“

Der bisherige Vorstand war seit 2017 im Amt. Thomas Heidemann als Sprecher und Hans-Dieter Kübler als stellvertretender Sprecher wurden von der Mitgliederversammlung verabschiedet. Maha Mühl gehörte dem bisherigen Vorstand schon als Kassiererin an und Ulrich Artmann als Beisitzer. Thomas Heidemann bot an, seine Erfahrungen und Kontakte weiterhin zur Verfügung zur stellen.

Bürgermeisterkandidat Thorsten Schmolke brennt nun darauf, sich mit dem neuen Vorstand und einem Wahlkampfteam in den Wahlkampf zu stürzen: „Es gibt viel zu tun in Werther, und das zusammen mit einem engagierten Team in Angriff zu nehmen, wird total spannend werden!“