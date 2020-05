Von Johannes Gerhards

Werther (WB). Die Freude über den wieder aufgenommenen Unterricht an den Schulen überwiegt bei Schülern und Lehrern. Das bestätigen die Schulleiter Jens Gadow von der Grundschule und Ulla Husemann im Namen des Kollegiums an der PAB Gesamtschule. Bis zu den Sommerferien gilt ein komplexer Plan, in dem der verbleibende Präsenzunterricht festgelegt ist. Die Kombination mit dem »Lernen auf Distanz«, neudeutsch als Homeschooling bezeichnet, wird auch weiterhin Bestand haben.

»Ich bin erst mal durch alle Klassen gegangen und habe die Kinder begrüßt«, berichtet Jens Gadow, nachdem alle Klassen zumindest einen Unterrichtstag der Nach-Corona-Phase erlebt haben. Zeitversetzte Pausen, Aufstellen im erforderlichen Abstand und eine Halbierung der Klassen gehören zum neuen Hygienekonzept. Dazu herrscht Frontalunterricht vom mit Plexiglasscheibe ausgestatteten Lehrerpult aus. Auch wenn einige Schüler mit Mund-Nasen-Schutz zur Schule kommen, kann die in Geschäften und Bussen geltende Verpflichtung auf dem Schulgelände nicht umgesetzt werden.

»Der hygienisch einwandfreie Umgang mit den Alltagsmasken kann im Grundschulalter nicht sichergestellt werden«, sagt Jens Gadow, zudem bieten sich genügend Gelegenheiten, den erforderlichen Abstand einzuhalten. Das Konzept sieht vor, dass montags die Erstklässler kommen, der Dienstag für Zweitklässler und der Mittwoch für die Schüler der dritten Klassen vorgesehen ist. Donnerstag und Freitag bleiben den Viertklässlern vorbehalten, abgesehen von den Sonderregelungen wegen der kommenden Feiertage. Unterm Strich bleiben für die einzelnen Schüler zwischen sieben und neun Unterrichtstage, bevor am 26. Juni die Sommerferien beginnen.

Etwas »tragisch« findet Jens Gadow, dass beliebte Veranstaltungen wie die Abschluss-Show der Viertklässler, der am 13. Juni geplante Inline-Tag und auch der reguläre Sportunterricht ausfallen müssen. Letzterer ist auch an der Gesamtschule vorerst gestrichen, genau wie die Essensausgabe in der Mensa, die laut Ministererlass bis auf weiteres untersagt ist, wie Ulla Husemann bestätigt.

Bereits nach den Osterferien durften die Schülerinnen und Schüler der Abschlussjahrgänge wieder zur PAB-Schule kommen, um sich auf die anstehenden Prüfungen vorzubereiten. Seit dem 12. Mai läuft das schriftliche Abitur in Borgholzhausen, dazu kommen an beiden Standorten die zentralen Abschlussprüfungen des 10. Jahrgangs. Bevor ab dem 26. Mai sämtliche Schüler jeweils an zwei auf einander folgenden Tagen unterrichtet werden, stehen für den derzeitigen 12. Jahrgang noch wichtige Klausuren an.

»Mit der Zwei-Tages-Regelung wollen wir unseren Schülern den direkten Kontakt zu all ihren Lehrern ermöglichen«, sagt Ulla Husemann. Es werde darauf geachtet, dass die Räume nicht mit wechselnden Gruppen belegt werden, schließlich müssten sich auch die Reinigungskräfte mit deutlich erhöhten Herausforderungen auseinander setzen. In der Regel kommen alle Schüler mit Schutzmasken, die lediglich bei Prüfungen oder im Klassenraum vorübergehend abgelegt werden.

Wie Ulla Husemann lobt ihr Wertheraner Stellvertreter Michael Strangmann das Verhalten der Schüler, die sehr verantwortungsbewusst mit der ungewohnten Situation umgehen. Laut Rückmeldungen aus den Klassenteams funktioniere auch das Distanzlernen besser als erwartet. Die mündlichen Abi-Prüfungen sind am 9./10. Juni bzw. 22./23. Juni, der 10. Jahrgang ist am 15. Juni an der Reihe. Die traurige Tatsache für alle diesjährigen Absolventen ist aber auch, dass sämtliche Abschlussveranstaltungen, Feierlichkeiten oder Gruppenbilder nicht wie gewohnt das lang ersehnte Ende der Schulzeit markieren werden. Für das im Herbst anstehende 25-jährige Jubiläum der PAB Gesamtschule haben die Verantwortlichen dagegen die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben.