Von Margit Brand

Werther (WB). Wieder ist an der St. Jacobikirche in Werther ein Gerüst aufgebaut. Ziemlich genau ein Jahr, nachdem der Turm über Wochen hinter Plane verschwunden war, muss jetzt ein Strebepfeiler rechts des Nebeneingangs ausgebessert werden.

Die Baustelle an der Seite zum Gemeindehaus hin (Richtung Kindergarten) ist ungleich kleiner als die im Vorjahr, quasi eine Fortsetzung der damals begonnenen Sanierungsarbeiten. „Eindringende Feuchtigkeit ist auf Dauer Gift fürs Mauerwerk”, erläutert Kirchmeister Heinrich Heining den Grund für die Sanierungsarbeiten am denkmalgeschützten Gotteshaus.

Seit einigen Tagen ist die Firma Hubert Gruber aus Extertal erneut am Werk und flext das alte Fugenmaterial heraus. Zementmörtel war bei der letzten Sanierung vor mehr als 50 Jahren verwendet worden – kein ideales Material, wie sich im Laufe der Jahrzehnte herausstellte. Es ist an vielen Stellen gerissen, so dass insbesondere an der Wetterseite Feuchtigkeit eindringen konnte. Frost entwickelte enorme Sprengkräfte. Zum Teil wurden die schadhaften Stellen mit bloßem Auge erkennbar. Pflanzen, die sich in den porös gewordenen Fugen ansiedelten, waren weiteres Indiz dafür, das Fachleute ans Werk müssen.

Schäden mit bloßem Auge erkennbar

„Auch die Kupferauflage der Streben war undicht”, berichtet Heining von den genauen Untersuchungen, die im Vorfeld vorgenommen wurden. „Einige Steine zerbröselten geradezu.” Wo dies erforderlich ist, werden diese nun entfernt und die schadhaften, offenen Stellen anschließend genau vermessen. Neue Steine werden dann maßgefertigt, was durchaus einige Wochen dauern kann. Bis zu den Sommerferien, so hofft die Kirchengemeinde, soll die Maßnahme jedoch abgeschlossen sein.

Der Frühsommer sei ideal für diese Arbeiten, speziell das sich anschließende Verfüllen der Fugen mit speziellem Mörtel, erklärt Heining: „Mit Frost ist nicht mehr zu rechnen, die ganz große Hitze steht noch aus. Das Fugenmaterial muss langsam austrocknen können.”

Das Vorgehen habe sich im vorigen Jahr am Turm und den noch stärker betroffenen anderen Strebepfeilern links des Seiteneingangs bewährt. Im Zuge dieses ersten Bauabschnittes hatte auch das Kirchturmdach eine Dachrinne bekommen, in der das Wasser nun gezielt ablaufen kann, anstatt an das Jahrhunderte alte Mauerwerk des Turms zu schlagen.

An der jetzigen Baustelle haben es die Handwerker mit jüngeren Steinen zu tun. Das Querschiff der Jacobikirche wurde 1876/77 errichtet im Zuge der Ravensberger Erweckungsbewegung. Damals wurde Platz gebraucht im Gotteshaus.