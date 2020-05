Von Malte Krammenschneider

Werther (WB). „Die Eisheiligen haben uns schon Probleme bereitet. Wir mussten die Früchte zum Schutz vor Frost mit Wasser besprühen oder mit einem Fleece abdecken. Viel mehr kann man da nicht tun“, erklärt Landwirt Heinrich-Theodor Venghaus, der sich trotz der teils widrigen Umstände optimistisch zeigt, dass alle getroffenen Maßnahmen gefruchtet haben. Schließlich geht die bei den Deutschen so beliebte Erdbeere in ihre Hochsaison, was auch auf dem traditionsreichen Hof am Teutoburger-Wald-Weg mit einiger Arbeit verbunden ist.