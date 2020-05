Füße hoch im Freibad? Ja, Abtauchen ist auch im Corona-Sommer 2020 möglich. Von normalem Badebetrieb kann jedoch keine Rede sein. Sowohl in Werther als auch in Borgholzhausen gelten eigene Regeln, mit denen sich Gäste vertraut machen müssen. Foto: dpa

Von Margit Brand

Werther/Borgholzhausen (WB). Die Freibadsaison im Corona-Sommer 2020 beginnt am kommenden Montag in Borgholzhausen. Wenige Tage später – voraussichtlich am Donnerstag, 28. Mai – folgt Werther. Beide Städte haben sich für ganz unterschiedliche Vorgehensweisen entschieden, um den neuen Hygiene-Anforderungen zu entsprechen.