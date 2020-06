Der Trecker hat eine Laterne umgefahren, einen Pkw und Anhänger beschädigt und ist, selbst schwer ramponiert, an der Treppe zum Wohnhaus liegen geblieben. Foto: Feuerwehr

Werther (WB/anb). Kurioser Unfall am Samstagmorgen in Werther: Ein Traktor mit Anhänger ist auf der Haller Straße in einen Vorgarten geraten und knapp vor dem Wohnhaus zum Stehen gekommen. Dabei verursachte er hohen Sachschaden.