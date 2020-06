Jetzt geht’s los mit der Sportabzeichen-Saison auf dem Sportplatz am Meyerfeld: (von links) Clara und Anne Schürmann sowie Helene, Juri, Imke, Rike und Pepe Schürmann zeigen sich vor Beginn ihrer Sporteinheit hochmotiviert.

Werther (WB/mk). „Wir sind einen Monat im Verzug. Eigentlich wollte wir schon am 5. Mai starten“, erklärt Wilfried Kipp-Weike vom Wertheraner Sportabzeichen-Team. Es kommt aufgrund von Corona nicht nur verspätet zum Einsatz, sondern hat in dieser Saison auch einige Hygienevorschriften zu beachten. Vorgaben, welche die Wertheraner Bürger scheinbar nicht davon abhalten, auf der Tartanbahn des Sportplatzes ihre Runden zu drehen und einen möglichst weiten Satz in den Sand zu absolvieren.