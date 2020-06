Die Traditionsgaststätte in Langenheide war früher ein Bauernhof, davor auch eine Schmiede. Udo Nagel (59) zeigt hier eine historische Ansicht, eine zweite ist im bleiverglasten Fenster zu sehen. Nun schließt die „Massenschmiede“ als Kneipe, bleibt aber Treffpunkt. Foto: Klaus-Peter Schillig

Von Margit Brand

Werther-Langenheide (WB). Eine Kultkneipe wird nach der Corona-Zwangspause nicht wieder öffnen: Udo Nagel hat die Konzession für die „Massenschmiede“ in Langenheide gestern offiziell abgemeldet. Das ist das Aus für die Gaststätte, nicht aber das Ende fröhlicher Feiern. Im Herbst, so kündigt der Inhaber an, sollen die Räumlichkeiten nach grundlegender Renovierung für private oder Vereinsfestivitäten wieder gebucht werden können.