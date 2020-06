Werther-Häger (WB/guf). Der Sockel für das Windrad an der Holzstraße ist inzwischen buchstäblich in Beton gegossen. Und an der Enger­straße nimmt eine Spezialfirma schon seit Tagen Horizontalbohrungen für die Stromzufuhr der mächtigen Anlage vor. Der Bau des zweiten Windkraft-Riesen in Häger ist nicht mehr aufzuhalten.

Von Westfalen-Blatt