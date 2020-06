Liberale sehen sich als „Tempomacher“

Ob es nun an inkompatiblen Endgeräten, der mangelnden Bandbreite oder schlicht an fehlender Digitalkenntnis und nicht ausreichender Geduld bei den Interessenten lag, lässt sich im Nachhinein nicht mehr ermitteln. Tatsache ist dagegen, dass die Vorstellungsversammlung zur Nominierung von Wahlkreiskandidaten und Reserveliste in gewohnt analoger Atmosphäre mit körperlicher Präsenz vonstatten ging.

Kein eigener Bürgermeisterkandidat

Nach den Worten des Fraktionsvorsitzenden Jan-Holm Sussieck steht die FDP für bürgerorientierte und bürgerfreundliche Gestaltung aller städtischen Tätigkeiten. Die beiden Mitglieder der kleinsten Ratsfraktion nehmen für sich in Anspruch, in der vergangenen Wahlperiode „Tempomacher“ gewesen zu sein, weil die übrigen Parteien den liberalen Initiativen oft mehrheitlich gefolgt sind. Einen eigenen Bürgermeisterkandidaten will die FDP nicht aufstellen, eine Wahlempfehlung zugunsten übriger Bewerber ist bisher nicht erfolgt, auch weil die geplanten Vorstellungsgespräche infolge der Corona-Einschränkungen nicht zustande kamen.

„Bei der Kommunalwahl geht es nicht nur darum, wer Bürgermeister wird“, betont Jan-Holm Sussieck, schließlich treffe der Stadtrat die Entscheidungen in der Lokalpolitik. In diesem Gremium bringe sich die FDP seit nunmehr elf Jahren erfolgreich ein. Im 17 Seiten starken Wahlprogramm skizzieren die Freien Demokraten ihre Vorstellungen, mit denen sie die Wähler überzeugen wollen. Im Bereich Haushalt und Finanzen gelte es, eine disziplinierte Ausgabenpolitik mit gezielten Investitionen in die Zukunft und einer fairen Lastenverteilung zu verbinden. So ließen sich – wie bei den jüngsten Haushaltsberatungen von der FDP durchgesetzt – auch Steuererhöhungen vermeiden.

Baugebiete beschleunigt entwickeln

Weil der Bedarf nach Wohnraum deutlich das bestehende Angebot überschreite, müssten etwa die Baugebiete Blotenberg und Süthfeld II beschleunigt entwickelt werden. Zum Schließen von Baulücken schlagen die Liberalen eine von der Stadt zentral verwaltete „digitale Bauplatzbörse“ vor. Die Verfügbarkeit von Gewerbeflächen über Rodderheide I und II hinaus ist nach Ansicht der FDP unbedingt sicherzustellen. Darüber hinaus beschreiben sie ihre Vision eines „Gründerzentrums WECO“ mit kleinteiligen und kostengünstigen Gewerbeflächen für junge Unternehmen.

„Wir stehen für schnelles Internet an jeder Milchkanne und Radwege, ohne den Kulturkampf gegen das Auto zu führen“, sagt Jan-Holm Sussieck, der zudem Werthers Beinamen „Böckstiegelstadt“ mit noch mehr Leben füllen möchte. Das Ehrenamt und somit „aus Freiheit Verantwortung für sich und andere zu übernehmen“, gehört laut Wahlprogramm zum Wesenskern des Liberalismus.

In Bezug auf Klimaschutz sei im Sinne Max Webers „gut gemeint“ eben nicht mit „gut gemacht“ gleich zu setzen, letztlich müssten die Folgen auch verantwortbar sein. Den Gedanken von regionaler Energie-Autarkie hält die FDP für falsch. Sie bevorzugt die Prinzipien „Anreize statt Verbote“ und „Eigenverantwortung statt Bevormundung“. „Die Bürger stehen bei uns im Mittelpunkt, nicht die öffentliche Hand“, lautet der Schlusspunkt in Sussiecks Vortrag.

Unter der Regie von Versammlungsleiterin Susan Ehmke werden sodann sämtliche Kandidaten für Wahlbezirke und Reserveliste einstimmig gewählt.