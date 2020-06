Darunter fällt auch der Aufenthalt auf der Nordseeinsel Spiekeroog, die seit 1970 regelmäßig angesteuert wird. Einschließlich der ehrenamtlichen Begleiter und den Kochgruppen fällt jetzt für rund 300 bereits seit Dezember angemeldete Teilnehmer der geplante Sommerhöhepunkt aus. Taten- und ideenlos möchte man die großen Ferien dennoch nicht verstreichen lassen. Die unterschiedlichen Freizeitteams haben sich bemüht, für die Teilnehmenden ein kleines Ersatzprogramm zusammenzustellen.

Unter freiem Himmel

Grundsätzlich gelten die Angebote in erster Linie für diejenigen Kinder und Jugendlichen, die auch zur Sommerfreizeit mitgefahren wären. Wegen der sich ständig ändernden Corona bedingten Einschränkungen können aktuell nur Kleingruppen von bis zu zehn Personen betreut werden, sofern sich die jeweils gültigen Abstands- und Hygieneregelungen nicht einhalten lassen. »Natürlich hoffen wir, dass die Aktivitäten unter freiem Himmel stattfinden können«, betonen Marvin Steffen und Volker Becker. Sie bitten um Anmeldungen per WhatsApp unter 0171-9523294 bzw. über per Email an volker.becker.jugend@t-online.de

Los geht es für die Lysvik-Gruppe bereits am 30. Juni um 15.30 Uhr, wenn am Gemeindehaus eine Stadtrallye startet, die in einem Showabend gipfelt. Am 2. Juli wird ein Frisbee-Golf-Turnier ausgetragen, im Anschluss ist im Gemeindehaus ein Film zu sehen. Die Enviken-Gruppe trifft sich am 5. Juli um 14 Uhr am Golfplatz Eggeberg. Von dort aus will man zu einer Wanderung über Barnhausen zu einem geselligen und alkoholfreien Beisammensein in der Rotingdorfer Brauerei aufbrechen. Am 17. Juli steht ab 19 Uhr im Vorfeld eines Livekonzertes eine Chemieshow auf dem Programm.

Ascheloh statt Spiekeroog

Die etwa 80 Teilnehmer der Spiekeroog-Gruppe teilen sich in mehrere Kleingruppen auf und feiern zwischen dem 21. und 27. Juli am ersten Tag jeweils eine Mottoparty mit Abendshow im Jugendheim Ascheloh. Am zweiten Tag brechen die Teilnehmer um 15.30 Uhr am Restaurant Outside zu einer Abenteuertour durch den Wald auf und lassen den Abend im Garten von Pastor Bernd Eimterbäumer ausklingen. Zum Abschluss der Sommerferien organisiert die von Peter Schürmann betreute Bornholm-Gruppe am 9. August von 11 bis 17 Uhr ein »Ost-Südsee Inselprogramm« rund ums Jugendheim Langenheide, das in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag feiert.

Unter den 17 Freizeiten im Kirchenkreis scheinen zumindest die Wertheraner die Corona-Krise ohne nennenswerte finanzielle Verluste zu bewältigen. »Den Eltern war freigestellt, die eingezahlten Anmeldegelder zurück zu bekommen oder diese auch ganz oder teilweise zu spenden«, sagt Volker Becker. Die meisten haben sich nach seinen Worten für die Spendenvariante entschieden. Weil auch Bund und Land die regulären Zuschüsse zahlen, halte sich der wirtschaftliche Schaden in Grenzen. Die geplanten Feiern zum runden Geburtstag der Sommerfreizeiten sollen im kommenden Jahr nachgeholt werden.