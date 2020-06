Wie Umweltbeauftragte Dr. Nadine Dannhaus sagte, seien in den vergangenen Tagen der Stadtverwaltung wiederholt Entdeckungen des Eichenprozessionsspinner in den Wäldern gemeldet worden – so zum Beispiel an der Werther Egge und in der Umgebung des Bergfriedens. Wanderer und Spaziergänger werden daher gebeten vor allem auch im Wald achtsam zu sein und die Nähe zu Nestern des Eichenprozessionsspinners nach Möglichkeit zu meiden. Die Raupen des nachtaktiven Schmetterlings haben giftige „Brennhaare”, die durch Wind weitergetragen werden können. Beim Körperkontakt kann das Gift zu allergischen Reaktionen wie Hautreizungen und Atemwegsbeschwerden führen.

Anzahl der befallenen Bäume stark gestiegen

„Da die Anzahl an befallenen Bäumen stark ansteigt, ist es nicht möglich eine flächendeckende Bekämpfung vorzunehmen“, so Dannhaus. Die Stadt Werther beseitigt die Vorkommen vorrangig in sensiblen öffentlichen Bereichen, wie Spielplätzen. An anderen Orten werden wiederum nur Warnhinweise aufgestellt. Hier ist dann besondere Aufmerksamkeit und Vorsicht geboten, und es gilt Abstand zu halten. Ende Juni bis Anfang Juli verpuppen sich die Larven dann, bevor sie Anfang August als unscheinbarer, graubrauner Nachtfalter schlüpfen.

Findet sich der Eichenprozessionsspinner auf privaten Flächen, ist der Eigentümer verantwortlich. Jedoch sollten die Nester nicht auf eigene Faust entfernt werden, um eine unkontrollierte Verteilung der Brennhaare zu vermeiden, sondern immer ein Fachmann hinzugezogen werden.

Meldungen zum Eichenprozessionsspinner können Bürgerinnen und Bürger im Büro der Umweltbeauftragten Dr. Nadine Dannhaus, 05203/705-48 oder über das Kontaktformular auf der Internetseite der Stadt machen. Dabei ist es wichtig, den Standort des befallenen Baums genau anzugeben.