Reifezeugnis an der Haustür

Werther (WB). Eigentlich wären sie mit Applaus in die volle Jacobikirche eingezogen. Ging nicht. Dann sollten die Abiturienten des EGW über einen „Walk of Fame“ Corona-konform feierlich aus der Schule entlassen werden. Aber auch daraus wurde nichts mehr. Der 40 Meter lange rote Teppich blieb am Freitag (zumindest vorerst) eingerollt. Stattdessen standen bei den 72 frisch gebackenen Abiturienten des Evangelischen Gymnasiums Werther die Leistungskurslehrer vor der Haustür. In der Hand hielten sie das Reifezeugnis. Und nicht nur das.

Von Margit Brand