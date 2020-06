Und da muss man sich mitunter schämen. Zerstochene Reifen, zerkratzter Autolack, verweigerte Hilfe, schiefe Blicke – nur weil jemand mit einem GT-Auto vorfährt oder die „falsche“ Postleitzahl hat? Unfassbar. Und da wähnte man sich über Jahre in guter Nachbarschaft...

Klartext aus Dissen

Doch plötzlich setzt der gesunde Menschenverstand bei einigen offenbar aus. Wo sind Besonnenheit und Mitgefühl geblieben? Dissens Bürgermeister Eugen Görlitz, unlängst selbst Krisenmanager bei den vielen Corona-Fällen bei Westcrown, hat es diese Woche in einem offenen Brief auf den Punkt gebracht. Er hat die Mitbürger zur Raison gerufen und den Zusammenhalt beschworen: „Die Pandemie betrifft uns alle und ist eine Herausforderung für unsere ganze Gesellschaft, die wir nur gemeinsam bewältigen können.”

Seine Botschaft richtet sich in erster Linie an alle Nicht-Gütersloher. Bewohnern der Kreises Gütersloh ist Solidarität im Moment per Verordnung aufgezwungen. Es ist fürchterlich, wenn der lang ersehnte Urlaub nach den zermürbenden letzten Monaten womöglich nicht einmal mit einem negativen Testergebnis gerettet werden kann – er ermöglicht die „Flucht” ja gerade einmal innerhalb von 48 Stunden. Es ist traurig, wenn Schulabschlussfeiern platzen. Wenn keiner mehr zu Besuch kommen will/darf.

Keine zweite Welle

Ich weiß, ich habe von der anderen Seite der Grenze gut reden. Aber vielleicht lindert es die Wut, wenn man sich vor Augen führt, worum es beim Lockdown geht: um Solidarität. Nichts wäre fürchterlicher, als wenn der Kreis Gütersloh zur Keimzelle der gefürchteten zweiten Welle würde. Dann wäre die Region auf ewig gebrandmarkt.

Treten wir einmal mehr als 1,50 Meter zurück: Wie hätten wir reagiert, wenn die Hotspot-Nachrichten aus dem Kreis Odenwald gekommen wären? Hätten wir uns womöglich nicht auch eine schön dichte Käseglocke über der Region gewünscht? Hätten wir unterscheiden können zwischen Walldürn im Norden und Neckarzimmern im Süden? Schon Ministerpräsident Laschet hat bei seiner Pressekonferenz Verl mit Werl vertauscht.

Für alle gefährlich

Ein Generalverdacht ist fatal. Die neuerliche Notbremse, die gezogen wurde, führt hoffentlich allen Deutschen von Nord bis Süd und ungeachtet irgendwelcher Grenzen vor Augen, dass weiterhin Vorsicht geboten ist. Das Virus bleibt gefährlich. Niemand – egal wo – soll meinen, es könne ihn nicht treffen.