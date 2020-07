Wie die Polizei schilderte, war der Mann aus Bielefeld gegen 15 Uhr mit seinem Opel Meriva auf der breit ausgebauten Straße in Richtung Bielefeld unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn an und geriet in den Straßengraben. Dann prallte das Fahrzeug unglücklicherweise gegen einen Durchlass in dem Straßengraben, der wegen der Grundstückszufahrt dort angelegt worden war. Offenbar wegen der Geschwindigkeit hob der Opel beim Aufprall ab, überschlug sich und blieb entgegen der Fahrtrichtung im Graben liegen.

Wie Feuerwehrleute schilderte, hat der 79-jährige Fahrer das Auto selbstständig verlassen können. Er klagte über Schmerzen an der Hand. Vorsichtshalber wurde er in eine Klinik eingeliefert. Der Schaden am Auto wird auf 8000 Euro geschätzt. Die Feuerwehrkräfte haben auslaufende Betriebsstoffe abgestreut und entsorgt.