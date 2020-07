Wie schon Claudia Lüdtkes Vater Usmar „Carlo“ Carles ist auch sie mit ganzem Herzen Schaustellerin. Daher heiratete sie mit Jörg Lüdtke auch einen Berufskollegen. Gemeinsam unterhielten sie einen Stand für Kleidung und Schmuck. Bis vor zwei Jahren waren sie damit international unterwegs. Das Ehepaar mischte bei den verschiedenen Märkten, regelmäßigen Kirmes- und weiteren Veranstaltungen aller Art mit.

Einst jede Woche woanders im Einsatz

„Von Sünne Peider in Versmold über die Kirmes in Steinhagen – bis hin zum 22. Dezember waren wir jede Woche woanders“, erinnerte sich Claudia Lüdtke. Als Tochter des umtriebigen Schaustellers und Veranstalters Usmar Carles hatte sie dabei in Werther und Umgebung stets einen Bekanntheitsbonus. Dabei ist sie im Team mit ihrem Ehemann längst eigenständiger Profi. Auch Sohn Ronaldo Lüdtke, der einen Süßigkeitenstand auf dem Weco-Gelände unterhält, ist Schausteller.

Ihr Vater „Carlo“ hingegen hat sich längst zur Ruhe gesetzt und schlägt sich derzeit eher mit einer Knieoperation als der misslichen Corona-Situation herum. Das berühmte Kinderkarussell, mit dem er jahrelang die verschiedenen Feste erfreute, stand schon seit acht Jahren in der Ecke. Auch jetzt kaufte es ein Cousin von Claudia Lüdtke allein aus nostalgischen Gründen.

Vegetarisches ist gefragt

Auch sie selbst gab die bunten Schals und den außergewöhnlichen Schmuck vor zwei Jahren auf. „Beim Weihnachtsmarkt 2018 in Osnabrück haben wir den ersten Test gemacht“, erinnert sie sich an die neue Idee des Paares. Sie entwickelten nämlich einen Imbiss-Stand, an dem es unter anderem vegetarische Gemüse-Pommes frites gab. „Auf einer Kirmes hat sowas immer gefehlt“, erinnerte sich auch Jörg Lüdtke, der einfach seine eigenen Essgewohnheiten zum Maßstab nahm.

Der Stand wurde ein Erfolg; und nach den frühesten Märkten in Versmold und Steinhagen bauten die Lüdtkes in diesem Jahr ihren Stand auch in Halle zur Kirmes auf. Dann kam Corona. Alles musste wieder abgebaut werden. „Ich habe nicht geglaubt, dass alles so ausufern würde“, sagte Jörg Lüdtke und meinte Länge und Art der Maßnahmen. Beide waren zunächst komplett geschockt. Nur dank ihrer vielen Freunde in Werther fand er Arbeit bei einem Tischler, sie als Putzhilfe. Schließlich übernahm sie zusätzlich Dienste an der Frischetheke von Lammerschmidt innerhalb des Rewe-Marktes.

Marktleiter unterstützt die Idee

Zusammen mit den Kolleginnen ergab sich daraus zuletzt die Idee zum Imbiss direkt am Rewe-Markt, die vom Marktleiter unterstützt wird. Alle Fleischprodukte kommen von besagter Metzgerei, die Kartoffeln vom heimischen Betrieb Pahmeyer; vor allem aber kommen die Rezepte für die verschiedenen Dips und die täglich wechselnden Mittagsgerichte von Claudia Lüdtke selber. Die Lüdtkes hoffen nun, dass die liebevoll eingerichtete Hütte an dieser Stelle Erfolg hat. Erste Gäste hatte Claudia Lütdke schon am Eröffnungstag, geöffnet ist sechs Tage die Woche von 11.30 bis 20 Uhr. Das Ehepaar hofft nun, die dritte Schausteller-Generation erfolgreich weiter führen zu können.