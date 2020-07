Hausherr mit großer Anziehungskraft

Mit ihrer aus Bremen angereisten Schwester Jutta Bartling besteht Einigkeit darüber, dass sie als Kinder die Qualität von Böckstiegels »Schatz im Acker« nicht ansatzweise erkennen konnten, obwohl im Uhrengeschäft der Tante ein Original des westfälischen Expressionisten hing. Erstmals sind beide im seit Freitag wieder geöffneten Museum zu Gast und zeigen sich begeistert über die »sehr beeindruckende« Ausstellung und das sich harmonisch in die Landschaft einfügende Mueumsgebäude.

Nach langer Zwangspause in Folge des Corona-Lockdowns zieht das Böckstiegel-Museum wieder Besucher aus Nah und Fern in seinen Bann. 485 Besucher wurden am Wochenende gezählt (80 am Freitag, 135 am Samstag und 270 am Sonntag). Die befürchteten langen Warteschlangen vor dem Eingang sind ausgeblieben, die Menschen verteilten sich über den Tag. Mit roten Legobausteinen, die beim Betreten und Verlassen zwischen zwei Schälchen hin und her wechseln, überprüfen die ehrenamtlichen Mitarbeiter die Zahl der Anwesenden. Maximal 50 Besucher dürfen sich gleichzeitig in Ausstellungsbereich und Café aufhalten. Maske und Kontaktdaten sind Pflicht.

Jutta Mohaupt-Hörmann koordiniert mit ihrer Kollegin Ellen Wendt den Einsatz der Ehrenamtlichen, die im Besucherservice und als Aufsichtsperson im Einsatz sind. Als ihr Lieblingsbild in der gerade eröffneten Ausstellung bezeichnet sie das um 1936 entstandene Ölbild »Erdäpfel, Feldfrüchte und Krüge«. Zum einen wegen der besonderen Leuchtkraft, zum anderen weil sie viele der Gegenstände aus dem zurzeit noch geschlossenen Künstlerhaus wieder erkennt.

Die wohl weiteste Anreise hat zum Auftakt wohl Imke Nienaber-Requillart hinter sich. Seit zwanzig Jahren lebt sie im französischen Lille und besucht nun mit ihrer Mutter Christel die faszinierende Ausstellung. Die Stimmung der Gegend im Teutoburger Wald sei in den Bildern »toll festgehalten«. Sie wirken wie »Souvenirs aus der Heimat«, sagt die aus Enger stammende Wahlfranzösin.

Hochzufrieden mit dem Neustart sind auch Anna-Luise Rzeha und Ralf Dunkelberg, die das Café Vincent betreiben. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach Übernahme des Museumscafés erfolgte der bundesweite Lockdown. »In der Zwischenzeit haben wir viele neue Sachen ausprobiert, die wir jetzt mit einfließen lassen«, sagt Ralf Dunkelberg. Mit einem Abhol- und Lieferservice für Kuchen und Torten hätten sie sich »über Wasser gehalten«, dazu habe sich Anna Rzeha als Testbäckerin bei der Fachzeitschrift »Einfach hausgemacht« beworben. Bei gutem Wetter ergänzen Terrassenplätze im Freien mit Blick auf das Böckstiegelhaus das Sitzangebot im Foyer. Die exquisiten Tortenkreationen machen fast schon für sich genommen einen Besuch im Böckstiegel-Museum lohnenswert.

Die Ausstellung »Dunkle Jahre, voller Farben - Der Künstler Peter August Böckstiegel 1933 -1945« kann freitags bis sonntags in der Zeit zwischen 12 und 18 Uhr besucht werden. Sie läuft bewusst über einen längeren Zeitraum bis zum 7. Februar 2021. Weil Führungen derzeit nicht möglich sind, läuft im Untergeschoss ein etwa 30-minütiger Einführungsfilm in Dauerschleife. Zu einem späteren Zeitpunkt wird die Ausstellung durch Mia Weinbergs zeitgenössische multimediale Installation »Fractured Legacy« ergänzt.