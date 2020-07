Werther: 18-Jähriger prallt gegen Arbeitsmaschine – Motorradfahrer verunglückt am Hapkenberg

Werther (WB). Gleich zwei schwere Alleinunfälle ereigneten sich am Mittwochabend, 15. Juli, fast zeitgleich in Werther. In einem Fall wurde ein Autofahrer, im anderen Fall ein Motorradfahrer schwerstverletzt.