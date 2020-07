Wo Kinderrechte beginnen

Oppermann besuchte auf Einladung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Ostwestfalen-Lippe mehrere Kindertagesstätten in der Region. Am Dienstag war er in AWO-Kitas in Herford, Werther und Bielefeld zu Gast. Für den 66-Jährigen eine gute Gelegenheit, sich von den Möglichkeiten der Kinder-Mitbestimmung vor Ort ein Bild zu machen und weiter für seinen Einsatz für die Jüngsten zu werben – auch in Werther ist schließlich Wahlkampf angesagt.

Kinderparlament für Drei- bis Sechsjährige

Dass Kinderrechte aber keine leeren Phrasen sind, verdeutlichten die Kita-Leiterinnen Andrea Hohnhorst und Ramona Schäffer. In der 1997 eröffneten Kita „Am Speckfeld“ gibt es seit 2016 ein Kinderparlament. „Mindestens einmal im Monat setzen wir uns mit allen Drei- bis Sechsjährigen zusammen. Da geht es beispielsweise darum, ob es in eine Spielrunde oder lieber auf den Spielplatz gehen soll“, erklärt Andrea Hohnhorst.

Um Kinderrechte umzusetzen, brauche es zunächst Erwachsene, die den Kindern ihre Möglichkeiten vermitteln. „Mitzubestimmen, Wünsche zu äußern, das beginnt am ersten Kita-Tag“, betont Sabine Schubert, Fachberaterin beim AWO-Bezirksverband, und nennt ein weiteres Beispiel: „Wenn ein Kind noch nicht sprechen kann, kann es sich anders äußern: etwa wenn es beim Essen den Kopf wegdreht und uns zeigt: ‚Ich mag nicht mehr‘.“

„All das ist entscheidend für die weitere Entwicklung. Frühkindliche Bildung und Mitbestimmung sind Faktoren für ein glückliches Leben. Und Kinder werden ja nicht schon als Demokraten geboren“, betont Thomas Oppermann. Der Verwaltungsrichter, heute Bundestagsvizepräsident, setzt sich seit Jahren für eine Aufnahme der Rechte von Kindern ins Grundgesetz ein, um die Grundprinzipien der UN-Kinderrechtskonvention verfassungsrechtlich abzusichern. Das stehe auch im Koalitionsvertrag, „bei der Formulierung sind sich CDU/CSU und SPD allerdings noch nicht einig.“ Bei der AWO sind Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechte von Kindern seit 2013 ein Schwerpunkt in ihren 128 Kitas in ganz OWL.

Attest, um in die Kita zurückzukehren?

Und die Eltern? Sind die mit so viel Mitbestimmung der Kleinsten einverstanden? „Es gibt schon hin und wieder Eltern, die teils sehr viel Einmischung in ihre Erziehung befürchten“, weiß Andrea Hohnhorst. „Wenn wir das Thema aber gut vermitteln, wächst die Akzeptanz.“ Und wie verhält es sich beim Recht auf Bildung und auf soziales Miteinander bezüglich der Corona-Vorschriften? Denn heiß diskutiert wird derzeit, dass Kitas Kinder wieder nach Hause schicken könnten, wenn die Kleinen Erkältungssymptome zeigen, die auch coronatypisch sein könnten – oft reicht schon ein Schnupfen. Viele Eltern kritisieren, dass ihre Kinder dann oft nur mit Arzt-Attest zurück in die Kita dürfen.

Thomas Oppermann antwortet diplomatisch: „Ich finde es gut, wenn wir durch viel Vorsicht bald in den Regelbetrieb zurückkehren können.“ Sabine Schubert gibt zu, dass es manchmal schwierig sei, zwischen leichten und ernsthaften Symptomen zu unterscheiden: „Aber wenn ein Kind richtig schlapp ist, dann gehört es ohnehin nach Hause und ins Bett – das galt auch schon vor Corona.“