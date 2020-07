Blotenberg nimmt Konturen an

Den elf Ja-Stimmen stehen drei Ablehnungen der Grünenvertreter und fünf Enthaltungen aus den Reihen der CDU gegenüber. Der überarbeitete Entwurf des Bebauungsplans wird demnächst in einer weiteren Stufe öffentlich ausgelegt.

Stadtplaner Roger Loh erläuterte vor dem Ausschuss den aktuellen Stand der Dinge und bezog sich auch auf eingegangene Anregungen und Einwände. Nachdem bereits im Februar 2019 der erste Bauabschnitt auf rund 2,8 Hektar als Satzung verabschiedet wurde, befinden sich nun die etwa 3,37 Hektar großen Flächen des zweiten Bauabschnitts in der Entwicklung. Stadtplaner und Verwaltung halten aus städtebaulicher und wirtschaftlicher Sicht und auch in Bezug auf den Wohnraumbedarf eine Gesamtbetrachtung für sinnvoll.

Grundstücks-Nachfrage hat sich verdoppelt

Das konkrete Interesse an Baugrundstücken ist laut Roger Loh deutlich angestiegen. Im Dezember 2018 gab es noch 117 Anfragen, ein Jahr später waren es bereits 172, und aktuell liegt die Zahl bei 239. Im Bereich des zweiten Bauabschnittes sind 21 Einzel- und Doppelhäuser und acht Reihenhäuser vorgesehen. Weitere mögliche Bauplätze befinden sich entlang der Bielefelder Straße und im Bereich der Hofstelle des Baudenkmals Overbeck.

Im Rahmen der Beteiligungen gingen Stellungnahmen ein, die das Planungsbüro nach städtebaulichen Kriterien ausgewertet und – soweit vertretbar – im Entwurf des Bebauungsplans berücksichtigt hat. Von privater Seite wurde etwa eine Holzbauweise vorgeschlagen und angeregt, die Installation von Photovoltaikanlagen verpflichtend vorzuschreiben.

Holzbauweise und Photovoltaik nicht vorgeschrieben

Angesichts der sehr dynamischen Entwicklung von technischer Infrastruktur zur Energiegewinnung sei eine diesbezügliche Regelung im Rahmen der Bauleitplanung nicht zweckmäßig, betonte Roger Loh. Außer kanadischen Blockhäusern sei bautechnisch alles möglich, sofern regionaltypische Fassadenmaterialien und Farben verwendet werden. Im Übrigen gebe es eine Festsetzung der maximalen Gebäudehöhen, die aber auch unterschritten werden können.

Im Sinne eines harmonischen Gesamtbildes haben die Planer im Wesentlichen die Festsetzungen aus dem ersten Bauabschnitt übernommen. Auch wenn die Nutzung von Solarenergie ausdrücklich erwünscht ist, seien detaillierte Absprachen in Bezug auf energetische Ausstattung Bestandteil der jeweiligen Verkaufsverhandlungen; die Notwendigkeit einer Klimaschutzsiedlung mochten die Stadtplaner nicht erkennen.

Kreisverkehr am Hof Overbeck?

In Bezug auf die Verkehrssituation erhebt der Kreis Gütersloh Einwände. Der Knotenpunkt Bielefelder Straße/Teutoburger-Wald-Weg könne nach einem Ausbau des Wohngebietes an seine Kapazitätsgrenzen kommen. Wenn an dieser Stelle ein Kreisverkehr gebaut wird, steige die Qualitätsstufe vom bedenklichen Wert E auf die Bestmarke A. Die Fläche des städtebaulich erwünschten Kreisverkehrs liegt allerdings außerhalb des Geltungsbereichs des vorliegenden Bebauungsplans. Für den Bau ist ohnehin eine Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger erforderlich, da es sich bei der Bielefelder Straße bekanntlich um die Landesstraße L 785 handelt. Hier müsste also der Landesbetrieb Straßen.NRW noch ein Wörtchen mitreden.

Gert Klages (SPD) findet die Idee eines Kreisverkehrs „super“, regt aber an, dabei auch den Radverkehr zu berücksichtigen. Angesichts der aktuellen Zunahme von Bauanfragen plädiert sein Fraktionskollege Udo Lange für eine zügige Realisierung des Baugebietes. Auf Nachfrage bestätigt Roger Loh, dass „leises Gewerbe“ wie Dienstleistungen auch im angestrebten Wohngebiet ermöglicht werden soll.