»In der nächsten Woche könnt ihr beim Aufforsten helfen und mal etwas Vernünftiges tun«, fordert er die grünen Sänger um Bürgermeisterkandidat Thorsten Schmolke auf. Mit der Bitte, wenigstens kein Feuer zu machen und nicht Hasch zu rauchen, zieht der den Grünen nicht unbedingt wohlgesonnene Waldbauer kopfschüttelnd wieder ab.

Das Projekt, dem arg in Not geratenen deutschen Wald ein öffentlichkeitswirksames Ständchen zu bringen, entstand auf Anregung von Louisa Mittelberg, dem jüngsten Mitglied der grünen Ratsfraktion. Acht Sängerinnen und Sänger aus Bielefeld und Werther haben unter Leitung von Hans Werner Heymann ein Lied von Felix Mendelsohn Bartholdy einstudiert. Dessen Text »O Täler weit, o Höhen« von Joseph von Eichendorff wurde aktualisiert und der gegenwärtigen Situation angepasst.

Neue Wählerschichten erschließen

Er soll mithelfen, den Grünen bei der Kommunalwahl am 13. September neue Wählerschichten zu erschließen. »Wir wollen dich erhalten, du schöner grüner Wald! In dir sich zu entfalten gibt uns’rer Seele Halt. Wir hüten dich für’s Klima durch grüne Politik. Gelingt uns dieses prima, so ist es unser Glück«, so lautet die neue zweite Strophe. Im Folgenden plädiert Autor Hans Werner Heymann für mehr Artenvielfalt zum Nutzen von Mensch und Tier, um Borkenkäfer und Dürre zu trotzen.

Heymann hat zwischen 1984 und 2002 den ostwestfälischen Kammerchor geleitet. Seit zwei Wochen besteht das achtköpfige Ensemble, eine Mitgliedschaft bei den Grünen ist nicht zwingend erforderlich, wenngleich die entsprechende ökologische Einstellung sicher kein Hindernis darstellt. »Weil überzeugende Tonaufnahmen im Wald schwierig sind, haben wir den Gesang bereits bei einer Probe unter korrekten Coronabedingungen in der katholischen Kirche aufgenommen«, erklärt Heymann. Jetzt versucht Kameramann Peter Althoff, entsprechende optische Impressionen einzufangen, die dann mit der Tonspur synchronisiert werden. Das Ergebnis soll in Kürze bei You Tube veröffentlicht werden, ein entsprechender Link wird auf der Webseite www.gruene-werther.de veröffentlicht. Ob sich auch der Waldbesitzer das Video anschauen wird, bleibt abzuwarten.