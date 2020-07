Der Biohof Meyer zu Theenhausen hat auch diesen Sommer – erstmals an zwei Orten – bunt gemischte Felder angelegt: an der Borgholzhausener Straße gegenüber vom Lebensbaum, über den Asphaltweg erreichbar, und an der Theenhausener Straße am Biohof. Alle Pflanzen werden von der Aussaat bis zur Blüte ohne chemische Mittel gepflegt.

Initiatorinnen wollen soziales Engagement zeigen

Neben den ökologischen Aspekten ist es Hof-Pächterin Tina Esser und ihren Kollegen wichtig, soziales Engagement zu zeigen. Deshalb geht nun bereits zum fünften Mal der Erlös aus den verkauften Blumen an den Verein „Wildwasser“ Bielefeld, eine Beratungsstelle für Frauen, die in Kindheit und Jugend sexualisierte Gewalt erfahren haben. „Wir freuen uns sehr über diese Wertschätzung unserer Arbeit“, sagt Anke Lesner, Geschäftsführerin der Beratungsstelle. Die Spende trage dazu bei, dass Frauen weiterhin kostenlose Unterstützung erhalten.