„Ich hatte früher nur Sport im Kopf“, berichtet Manfred Heckersdorf, der als junger Mann für die TuS Spenge und den SuS Schröttinghausen/Deppendorf auflief. Das weibliche Geschlecht schien dem talentierten Handballer zunächst nicht ins Konzept zu passen, doch unterhaltsame Fernsehabende und aufregende Tänze mit seiner späteren Frau sollten dies ändern.

Aus Schlesien nach Ostwestfalen

Dass sich ihre Wege kreuzen würden, war jedoch alles andere als selbstverständlich, denn die Heckersdorfs wuchsen hunderte Kilometer voneinander entfernt auf. Während die 81-jährige Inge in Häger geboren wurde und dort aufwuchs, stammt der 84-jährige Manfred Heckersdorf aus dem schlesischen Kreis Waldenburg. Gemeinsam mit seiner Mutter und seiner Schwester wurde er vertrieben und kam nach den Wirren des Zweiten Weltkriegs zunächst in Künsebeck unter. Von dort es ging es nach Häger: „Wir bekamen von Bürgermeister Kiel ein Zimmer in der Neuenkirchener Straße zugewiesen“, erinnert sich Manfred Heckersdorf, der von seinen neuen Nachbarn gut aufgenommen wurde.

Nicht zuletzt wegen seines sportlichen Talents, was ihn zur festen Stütze in der Feldhandball-Schülermannschaft machte. „Ich hatte große Ambitionen“, erzählt Manfred Heckersdorf stolz, denn er schaffte den Sprung zur TuS Spenge in die Oberliga. Von dort wechselte er zum SuS Schröttinghausen/Deppendorf, in dem der gelernte Tischler noch bis über das 50. Lebensjahr hinaus aktiv war und dem er bis heute die Treue hält.

Beim Zeltfest wiedergesehen

Auf einem der zahlreichen Zeltfeste von Sportvereinen aus der Umgebung kam dann wieder seine einstige Schulkameradin Inge ins Spiel. Mittlerweile eine junge, in der Leineweberei Delius arbeitende Frau, mit der es sich besonders schön tanzen ließ. „Wir haben uns immer besser kennengelernt und 1958 am Königssee gezeltet“, erinnert sich Inge Heckersdorf, die verrät, dass die Eltern der beiden zu Beginn nicht sonderlich begeistert von Hochzeitsplänen waren – war er doch katholisch und sie evangelisch. „Das war damals schon problematisch. Am Ende war die Liebe aber stärker“, sagt Inge Heckersdorf, die ihrem Manfred schließlich am 29. Juli 1960 das Ja-Wort gab.

Im Laufe der Jahre folgten die Geburten der Söhne Bernd, Klaus und Frank sowie des Nesthäkchens Diana, die den Heckersdorfs inzwischen drei Enkelkinder geschenkt haben. Mit Familie und Freunden wird auch der heutige Jubiläums-Tag geteilt. „Wir wollen bei Weinhorst feiern“, sagt Inge Heckersdorf, die mit ihrem Mann durch das langjährige Engagement im Heimatverein Häger, das gemeinsame Tanzen und die Mitgliedschaft im Kegelverein einen großen Freundeskreis aufbaute.

Doch wie schafft man es eigentlich, 60 Jahre verheiratet zu sein? „Gegenseitiges Vertrauen ist besonders wichtig. Wir haben uns immer ergänzt“, sagt Inge Heckersdorf, die von ihrem Mann nickende Zustimmung erhält. Den Glückwünschen schließt sich das WESTFALEN-BLATT an.