„Wir wollen uns für ein besseres Miteinander aller Verkehrsteilnehmer einsetzen und fordern ihre Gleichberechtigung. Auf den Gehwegen fühlen sich viele Fußgänger durch zu schnell fahrende Autos in Bedrängnis gebracht“, erklärt SPD-Ortsvereinsvorsitzende Annette Milke-Gockel, laut der dies nicht das einzige Problem vor Ort ist. Hinzu komme das sogenannte und vor allem im Bereich der Sparkasse zu beobachtende „Wildparken“. Bei den ohnehin knapp bemessenen Platzverhältnissen der Ravensberger Straße ein großes Gefahrenpotenzial – insbesondere für Kinder der nahegelegenen Grundschule. „Die Leute wissen ja auch oft gar nicht, wie schnell sie hier fahren dürfen. Es müssten zwei bis drei zusätzliche 20-km/h-Schilder aufgestellt werden“, regt indes Annemarie Bendorf an. Franco Polizzi hofft, dass auch der Kreis seiner Verantwortung nachkommt und vor Ort das Einhalten der Geschwindigkeiten kontrolliert.

Man will nicht die Autos aus der Innenstadt vertreiben

Es gehe ausdrücklich nicht darum, Autos aus der Innenstadt zu vertreiben. Man wolle sich für eine bessere Aufenthaltsqualität einsetzen, von der letztendlich alle Bürger etwas hätten. Geht es nach den Sozialdemokraten, sollen Auswärtige und Einheimische die Ravensberger Straße entlang flanieren und das Angebot der Einzelhändler genießen können. „Hier könnte die Idee des Bürgerbusvereins, ein Teilstück zur Einbahnstraße zu machen, ansetzen“, erklärt Anette Milke-Gockel, die sich weitere Ideen und Anregungen im Gespräch mit den Bürgern erhofft.

Bürgermeisterkandidat Veith Lemmen betont darüber hinaus, dass es der SPD am Herzen liegt, jedem Bürger, „vom Fußgänger über den Radfahrer bis zum Autofahrer“, eine „komfortable und sichere Verkehrsteilnahme“ zu ermöglichen. „Das geht aber nur mit klaren Kennzeichnungen und Regeln“, so Lemmen, dem es wichtig ist, dass das „Prunkstück“ Innenstadt gut erreichbar ist und gleichzeitig zum Verweilen einlädt. Plakate mit Aufschriften wie „Sei helle, fahr 20 an dieser Stelle“ wurden für die Demonstration am Donnerstag übrigens schon angefertigt. Weitere kreative Ideen seien ausdrücklich erwünscht. Außerdem wird um das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gebeten.