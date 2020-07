Von Einzelhandel bis Erdbeerfest

Werther (WB). Wohnen, einkaufen und wohlfühlen in Werther: Eine positive weitere Stadtentwicklung liegt der Werbegemeinschaft Werther am Herzen. Wie wollen die fünf Bürgermeisterkandidaten dazu beitragen? Wer würde an welchen Stellschrauben drehen, wenn er gewählt würde? Das will die Werbegemeinschaft vor der Kommunalwahl erfahren. Der Vorstand hat jetzt einen entsprechenden Fragenkatalog an die Kandidaten geschickt und bittet um Ideen und Lösungsvorschläge.

Straßenführung in der Wertheraner Innenstadt/Stadtentwicklungskonzept - Was befürworten Sie? Wie stehen Sie zu Einbahnstraßen/Sperrungen in der Innenstadt?- Wie stehen Sie zum Abbau von Parkmöglichkeiten?- Wie kann Ihrer Meinung nach die Verkehrssituation Osningstraße verbessert werden?- Was sollte Ihrer Meinung nach noch zusätzlich umgesetzt werden, um Werther attraktiver zu machen?