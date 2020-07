Der Paartherapeutin und Mediatorin Inge Egert ist es aufgefallen: Bei der telefonischen Betreuung durch das Fam.o.S. , die während der Corona-Maßnahmen zahlreich in Anspruch genommen wurde, waren sie kaum zu übersehen – Menschen, die kürzlich einen anderen verloren haben. Aber auch solche, die kürzlich erst ihr Leben nach Werther verlegt hatten. Darüber hinaus gab es frischgebackene Ruheständler und plötzlich Erkrankte – auch an anderem als Corona oder einer anderen Form der Grippe. Sie alle suchten – und suchen – bei der Seelsorge vor allem eines: jemanden zum Reden.

Kennenlern-Treff angedacht

Solche Menschen will Inge Egert jetzt gezielt auffangen, in einem Projekt, das es hier schon lange nicht mehr gibt. „Gemeinsam statt alleinsam“ heißt es: Inge Egert will jeden ersten und dritten Dienstag im Monat in der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr am Telefon den Menschen zuhören und sie danach einordnen. Erreichbar ist sie unter Telefon 0 52 03/29 60 66. Dabei fragt sie Wünsche und Erwartungen ab. Je nach den entsprechenden Vorlieben können sich daraufhin Bedürftige mit anderen – und mit persönlichen Bekannten von Inge Egert – treffen.

Das erste Mal geschieht das im Beisein einer Fam.o.S.-Mitarbeiterin. „Vielleicht kann sich später – in einer Zeit nach Corona – daraus sogar einmal ein Kennenlern-Treff entwickeln. Den haben wir nämlich auch nicht“, überlegt Einrichtungsleiterin Marion Jensen. Doch bleibt sie genau wie Inge Egert zunächst erst einmal behutsam.