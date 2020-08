Kommentar zum Wahllkampf in Werther

Wahlkampf in Corona-Zeiten ist anders. Er verlangt Abstand und damit Kreativität, und das gelingt an einigen Stellen in Werther recht gut. Politik kann man sich hier sogar auf der Zunge zergehen lassen, weil Patrick Kröger als findiger Bäckermeister die Bürgermeisterkandidaten Brote backen lässt und damit für den Urnengang wirbt.