Keine sonnigen Aussichten

Was war geschehen? Schon lange hatte Familie Speckmann geplant, auf ihrem im Jahr 1900 errichteten, 1996 und 2006 umgebauten Fachwerkhaus eine Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung zu errichten, im September 2019 stand ihr Entschluss fest: Mit einer elektrischen Spitzenleistung von 9,8 Kilowatt-Peak soll eine PV-Anlage beide in dem Gebäude lebenden Haushalte der Familie versorgen. Kosten der Errichtung: etwa 13.400 Euro. „Im Wertheraner Umweltkalender las ich dann im Oktober zufällig vom kommunalen Förderprogramm Klimaschutz, aus dessen Topf eine PV-Anlage mit 500 Euro bezuschusst werden kann“, berichtet Karin Speckmann. „Eine sinnvolle Sache, die wir natürlich gerne nutzen wollten, also machte ich mich bei der Stadt schlau, was zu tun sei.“

Die Wertheranerin freute sich, dass die Voraussetzungen überschaubar waren: So heißt es auf der Internetseite der Stadt: „Für eine Förderung ist es Voraussetzung, dass eine kostenlose und unabhängige Energieberatung der Stadt Werther stattgefunden hat. Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn vor Bekanntgabe des Bewilligungsbescheides mit dem Vorhaben begonnen wird, das Gesamtvolumen des Vorhabens unter 1200 Euro liegt oder bestehende Solaranlagen gleichen Funktionsprinzips (Solarthermie, Photovoltaik) erweitert werden sollen. Die Auszahlung der Fördermittel an die Eigentümer erfolgt gegen Vorlage der Abschlussrechnung sowie eines Zertifikates der Inbetriebnahme von thermischen Anlagen durch den Fachbetrieb.“

Berater sagt: Loslegen!

Karin Speckmann vereinbarte mit der Stadt Werther den geforderten Termin mit Energieberater Oliver Vredenburg aus Borgholzhausen. „Der Berater ging am 18. Oktober bei uns vor Ort mit mir die Bedingungen durch, füllte dann kommentarlos den ‚Antrag auf Gewährung einer Zuwendung‘ aus.“ Darin unterschrieb Speckmann auch, dass der Baubeginn der Anlage „nicht vor Bekanntgabe des Bewilligungsbescheides der Stadt Werther“ erfolgen dürfe. Als sie fragte, wie es weitergehe, habe Vredenburg erklärt, dass er die vorgeschriebene Beratungsstunde auf dem Antrag bestätigt hätte, daher könne sie nun mit dem Projekt anfangen. „Er gab mir lediglich noch die wichtige Info, dass ich auf jeden Fall nach Fertigstellung ihn noch einmal kontaktieren müsse, damit er die Installation der Anlage bestätigt; sonst würde die Stadtverwaltung keine Förderung auszahlen.“

Im November wurde die PV-Anlage errichtet, erst im Januar flatterte die Rechnung dafür ins Haus. Mit der Bestätigung des Beraters hatte die Hauseigentümerin nun alle Unterlagen zusammen und schickte sie an die Stadt Werther. Die lehnte allerdings eine Bezuschussung ab mit dem Hinweis, das Förderprogramm sei Ende 2019 ausgelaufen, zudem hätte vor Baubeginn erst die Bewilligung vorliegen müssen. Klimaschutzmanagerin Annika Nagai schrieb an Karin Speckmann: „Ihre Anlage wurde jedoch vor Einreichen des Förderantrags fertiggestellt.“ Speckmann argumentiert, der Berater habe ihr bestätigt, dass sie loslegen könne. Die Anlage sei dann auch im Förderzeitraum 2019 in Betrieb gegangen. Im Übrigen sei sie davon ausgegangen, dass er sich um die Bewilligung kümmert, schließlich heiße es auf der Homepage der Stadt: „Der für die Stadt Werther tätige (...) Energieberater spielt (...) eine entscheidende Rolle. Er übernimmt (...) die gemeinsame Antragstellung und -abwicklung für das ‚Kommunale Förderprogramm Klimaschutz‘ (...)“ Karin Speckmann interpretiert daraus, „dass nach der Beratung auch die Bewilligung erfolgt“.

Stadt argumentiert mit Frist

Annika Nagai argumentiert, dass vor Bewilligung erst der Antrag eingereicht werden müsse, und der sei erst am 9. Januar 2020 eingegangen – zu spät. Speckmann entgegnet, für den Antrag brauche sie doch erst die Abschlussrechnung der Installationsfirma, sie habe die Fristen eingehalten. Dass sie alle Unterlagen erst im Januar an die Stadt schicken konnte, sei dem Rechnungsdatum der Installationsfirma geschuldet, schließlich müsse man ja erst die Schlussrechnung abwarten, und die komme nun einmal erst nach der Fertigstellung der Anlage. Auch an Bürgermeisterin Marion Weike wandte sich Speckmann schließlich – und erhielt die gleiche Absage. Auf ihren Wunsch nach einem „klärenden Gespräch mit allen drei beteiligten Personen“ erhielt sie keine Reaktion.

Die Hauseigentümerin beklagt am Ende die missverständliche Dreier-Konstellation aus Antragsteller, Energieberater und Stadtverwaltung und wünscht sich „eine transparentere Darstellung der Rechte und Pflichten aller“.

23 Anträge bislang bewilligt

Die Stadt Werther teilt auf Anfrage mit, mit dem 2017 aufgelegten Förderprogramm habe man bis 2019 Zuschüsse für 23 Solaranlagen bewilligt. Ob es künftig noch einmal ein solches Programm gibt, sei derzeit offen, sagt Klimaschutzbeauftragte Annika Nagai. Der Haushalt sei durch die Corona-Pandemie angespannt.