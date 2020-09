Vom Sperrmüll ins Museum

Es zählt zu den wichtigen Werken PABs aus dessen frühen Schaffenszeit. Der Eigentümer, die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Westfalen, erhält das verloren geglaubte Bild zurück – und stellt es dem Museum in Werther als Dauerleihgabe zur Verfügung. Dort soll es im Sommer 2021 in einer Sonderausstellung gezeigt werden.

Gestohlen und verschollen

Doch der Reihe nach. Das 99 mal 68 Zentimeter große Ölgemälde verschwindet 1994 aus der Reha-Klinik in Lippe. Die Umstände des Kunstdiebstahls können nie geklärt, geschweige denn Täter ermittelt werden. Das Bild bleibt verschollen – bis Ende vergangenen Jahres. Im Dezember 2019 wird Mitarbeiterin Dr. Iris Plate in der Galerie Ostendorff am Prinzipalmarkt in Münster ein Foto gezeigt. Ob sich Restaurierung und Neurahmung für dieses Gemälde – vielleicht von Böckstiegel – überhaupt lohne? Eine schnelle Recherche im Werkverzeichnis ergibt, dass es sich tatsächlich um ein frühes Gemälde des Künstlers handeln könnte. Hier steht dann aber auch, dass das Bild gestohlen gilt...

Noch am selben Abend begutachtet Galerist Andreas Gattinger das Gemälde im Original und identifiziert es als das gestohlen gemeldete Kunstwerk. „Ein Umstand, der der Dame allerdings nicht bekannt war, sonst wäre sie kaum zu uns gekommen. Zumal sie uns dann sofort beauftragte, mit der DRV Westfalen als ursprünglichem Eigentümer Kontakt aufzunehmen“, wie Gattinger betont.

Geschenk von der Nachbarin

Der Münsteranerin wurde das Bild demnach von einer Nachbarin geschenkt, die es vor gut 25 Jahren auf dem Sperrmüll entdeckt hatte. Ihr habe das Bild aber irgendwann nicht mehr gefallen. Es sei in den Keller gebracht und dort vergessen worden. Was zwischen Diebstahl in der Klinik und Fund auf dem Sperrmüll mit dem Böckstiegel-Bild passiert ist, bleibt weiter ungeklärt.

Gerade erst vorigen Sommer war in der Galerie Ostendorff – einer ihrer Schwerpunkte sind westfälische Künstler – ein bis dato völlig unbekanntes Rosen-Stillleben von PAB aufgetaucht. Erben hatten beim Sortieren eines Nachlasses „einen alten Schinken“ hinterm Schrank gefunden, der sich als wertvolles Original herausstellte. Geschätzter Marktwert: ein hoher fünfstelliger Euro-Betrag. Die „Westfälischen Buchen“ nun dürften einen noch deutlich höheren Wert haben. Ähnliche Werke aus der frühen Schaffensperiode Böckstiegels wurden in der Vergangenheit mit 125.000 Euro und mehr gehandelt.

Wertvoll und teuer

Doch nicht nur deshalb ist das Wiederauftauchen wertvoll, wie Museumsleiter David Riedel erläutert: Das Entstehungsjahr 1912 sei ein ganz zentrales im Frühwerk Böckstiegels. Gerade hatte der Wertheraner Expressionist erstmals Bilder von van Gogh im Original sehen können. PABs Faszination spiegele sich in dem Gemälde wider: Farbwahl und - auftrag seien deutlich von van Gogh inspiriert.

„Die ‘Westfälischen Buchen‘ hätte voriges Jahr deshalb auch gern das Städel in Frankfurt bei der großen van Gogh-Ausstellung gezeigt. Doch sie galten ja leider als verschollen”, erzählt Riedel. Er ist optimistisch, dass das wiedergefundene Bild als prägendes Werk Böckstiegels in Zukunft noch an anderen Orten zu sehen sein wird.

Bald im Museum

Zunächst aber erst einmal „zu Hause” in Werther. Denn die DRV Westfalen wird das Bild dem Böckstiegel-Museum als Dauerleihgabe zur Verfügung stellen. Riedel plant, es im nächsten Sommer im Rahmen einer Sonderausstellung zu zeigen, die sich insbesondere mit dem Frühwerk Böckstiegels auseinandersetzt.