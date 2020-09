Am Startpunkt des etwa 2,5 Kilometer langen Rundweges im Schatten der „Hägermone“ am Gasthof Weinhorst haben Mitglieder des Heimatvereins unlängst eine große Informationstafel aufgestellt. Darauf sind die 23 Stationen des Dorfrundgangs verzeichnet. »Es geht weniger um die Vermittlung wissenschaftlich relevanter Themen, sondern um die Weitergabe von Ansichten und Erinnerungen«, sagt Uwe Gehring.

Sitzgruppe zum Ausruhen

Er gehört zusammen mit Christiane und Jochen Dammeyer, Karl-Heinz Ellersiek, Dietrich Schwanhold und Uli Wefing zum Arbeitskreis des Heimatvereins, der vom Grafiker Wolfgang Lamek maßgeblich unterstützt wird. Er ist für das einheitliche Layout der Tafeln zuständig, die in Kürze an allen 23 Stationen installiert werden.

Der Dank des Heimatvereins gilt allen Grundstückseigentümern, die ihr Einverständnis für Standort und inhaltliche Gestaltung erteilt haben. Besonders entgegenkommend habe sich Familie Weinhold gezeigt. Auf ihrem Grundstück soll noch eine gemauerte Sitzgruppe entstehen. Dazu wird Irmgard Wiesbrock einen aus Lemgoer Ziegeln gestalteten Tisch beisteuern. Nicht zuletzt freut sich der Arbeitskreis über einen Heimatscheck des Landes NRW in Höhe von 2000 Euro. Durch den Einsatz zusätzlicher Eigenmittel des Heimatvereins kann das Projekt realisiert werden.

So sah es früher aus

Der illustrierte Dorfrundgang soll identitätsstiftend dazu beitragen, dass auch Zugezogene sich ein besseres Bild von »ihrem Häger« machen können. Die Informationstafeln geben Antworten auf die Fragen: Wie sah Häger früher aus? Wie hat sich das Dorf in den letzten 50 Jahren entwickelt? Was hat das Dorf früher und heute ausgemacht? »Hundert Jahre älter als ich war die Windmühle Gehring, die 1858 im Hollandstil auf der Bleeke errichtet wurde«, sagt Uwe Gehring, der übrigens als erster in seiner Familie »nicht Müller werden musste«.

Weitere Stationen sind beispielsweise Haus Wefing, in dem sich heute der Dorfladen befindet, die Schmiede Wilke gegenüber, die Möbelmanufaktur Oberwelland, das Busunternehmen Kreft und der Hof Scheele, auf den Irmgard Wiesbrock alle zwei Jahre zur viel beachteten Sommerausstellung »HofKunst in Häger« einlädt. Start- und Zielstation des Dorfrundgangs ist der Gasthof Weinhorst, der bereits 1556 im Urbar der Grafschaft Ravensberg Erwähnung findet.

Mehr Infos per QR-Code

Bis sämtliche Tafeln – zeitgemäß ausgestattet mit einem QR-Code für weiterführende Informationen – installiert sind, können Besucher den virtuellen Dorfpfad auf der Webseite www.hv-haeger.de als Appetitanreger nutzen.